Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20
После публикации списка погибших при крушении российского самолета в Сирии, жена Андрея Сергеенкова вышла на связь с журналистами и сообщила, что ее мужа не было на борту Ил-20. 35-летний офицер, действительно, отбыл в командировку в Сирию в конце августа, он служит на авиабазе Хмеймим.
Татьяна Сергеенкова сообщила "Комсомольской правде", что ее мужа на борту сбитого самолета его не было. "Эта информация стопроцентная, как я ее получила, сказать не могу. На Ил-20 мой муж никогда не летал", - сказала жена офицера.
Не исключено, что вместо Андрея Сергеенкова в списках погибших должен был быть указан его однофамилец с другим именем. Эта информация сейчас уточняется.
Напомним, что 17 сентября российский военный самолет радиоразведки Ил-20 был сбит так называемым дружественным огнем: сирийские силы ПВО перепутали его с израильскими истребителями F-16. Они в это же время наносили удары по базам Хезболлы в Латакии.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу уверен, что сбитый Ил-20 - полностью на совести израильтян:— Комсомольская правда (@KP_PSKOV) 19 сентября 2018 г.
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Израиль предупредил российских военных за минуту до своей операции и по сути подставил Ил-20 под ракетный удар. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны России отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как их пилоты не могли не видеть заходящий на посадку российский Ил-20.
В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, заявили в военном ведомстве. В свою очередь президент Путин назвал случившиеся цепью трагических случайностей.
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