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Общество

Володин: Госдума продолжит совершенствовать пенсионную систему

Фото: duma.gov.ru
В Госдуме в понедельник, 24 сентября, состоялось третье заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. В ходе обсуждения спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал о поправках к блоку пенсионных законопроектов, поступивших на рассмотрение парламентариев, а также о дальнейшей работе законодателей по совершенствованию пенсионной системы.  
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По его словам, в профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поступило 286 поправок к блоку нормативно-правовых актов о совершенствовании пенсионной системы.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

В ходе заседания с участием депутатов, представителей делового и экспертного сообществ рабочая группа поддержала поправки, предложенные Федерацией независимых профсоюзов, инициативы Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Спикер предложил подготовить парламентские слушания по вопросам развития и поддержки предпринимательства с участием представителей правительства, правоохранительных органов, а также всех заинтересованных организаций. "Будем исходить из задачи, поставленной в послании президента, — обеспечить рост экономики более 3%", – сказал Володин. 

Вячеслав Володин и Ольга Тимофеева. Фото: duma.gov.ru

Глава нижней палаты отметил, что рабочая группа будет заниматься вопросами совершенствования пенсионного законодательства и после принятия соответствующего пакета законов. "И изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат", – добавил спикер. 

Он подчеркнул, что решение о дате второго чтения законопроекта об изменении параметров пенсионной системы во втором чтении будет принято на заседании Совета Госдумы в понедельник, 24 сентября. "Мы ожидаем его рассмотрения уже на этой неделе", – рассказал Володин. По его словам, также на этой неделе в третьем чтении парламентарии рассмотрят поправки главы государства в Уголовный кодекс, защищающие трудовые права граждан предпенсионного возраста.  

Фото: duma.gov.ru

Законопроект о совершенствовании пенсионной системы за авторством правительства Госдума приняла в первом чтении 19 июля. 21 августа на Охотном Ряду прошли широкие тематические слушания. По итогам дискуссий была создана специальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева. Первое ее заседание состоялось 31 августа. Второе – 12 сентября.  

Кроме того, в понедельник, 24 сентября, на Охотном Ряду состоялось заседание профильного комитета по труду и соцполитике. Депутаты поддержали поправки президента по вопросу совершенствования пенсионного законодательства. "Решение принимается, мы рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать", – сказал глава комитета Ярослав Нилов. 

Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил свою позицию и предложил ряд поправок.  

По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации. 

Глава государства считает, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше установленного срока. Владимир Путин также предложил понизить на три года стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить все федеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. После телеобращения президентские инициативы были оформлены в виде поправок и поступили на рассмотрение Госдумы.   

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Напомним, законопроект об уголовной ответственности за нарушение прав предпенсионного возраста Госдума приняла во втором чтении 20 сентября. Документ вводит в Уголовный кодекс дополнительную статью, устанавливающую ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина на основании того, что он находится в предпенсионном возрасте. Это период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу на заслуженный отдых.  

Автор: Иван Поляков24 сентября 2018, 13:13

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