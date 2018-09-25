Дума защитила права граждан предпенсионного возраста

Нижняя палата в третьем, окончательном чтении приняла президентский законопроект о защите граждан предпенсионного возраста. В соответствии с документом, за нарушение их трудовых прав работодатели понесут уголовную ответственность. Инициатива была поддержана абсолютным большинством депутатов.



В соответствии с нормативно-правовым актом, в Уголовном кодексе вводится новая статья, которая устанавливает ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина на основании того, что он находится в предпенсионном возрасте. Напомним, что это период продолжительностью пять лет, предшествующий выходу на заслуженный отдых. С учетом предлагаемых пенсионных изменений такой возраст наступает с 55 лет у женщин и с 60 – у мужчин.

Нарушение нормы влечет штраф в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода виновного за период до полутора лет (18 месяцев). Также предполагаются обязательные работы сроком до 360 часов. Необходимо подчеркнуть, что лишение свободы за нарушение трудовых прав граждан предпенсионного возраста законопроект не предусматривает.





Одобрили инициированные президентом поправки 377 депутатов. "Три фракции поддерживают принятие законопроекта, который решает вопросы защиты прав работающих граждан предпенсионного возраста", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что главная задача документа - предотвращать общественно опасные явления. "Все это вместе должно выполнить важную задачу – убрать дискриминацию лиц предпенсионного возраста из нашей общественной жизни, изменить саму психологию и общества, и работодателя, что люди, находящиеся в этом возрасте – полноценные работники", – пояснил законодатель.





Принятый во втором чтении Госдумой документ входит в пакет нормативно-правовых актов по настройке пенсионной системы. О необходимости введения ответственности за нарушения трудовых прав лиц предпенсионного возраста президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам в конце августа.

Также глава государства предложил снизить предполагаемый возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации, уменьшить на три года стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить все федеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

В начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижней палаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, в рамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителей правительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности, которая была создана после парламентских слушаний для обсуждения мер по настройке пенсионной системы. Кроме того, до вчерашнего дня продолжался сбор поправок к соответствующему законопроекту.

Как отметил ранее Вячеслав Володин, всего в Госдуму поступило 286 предложений. Накануне профильный комитет нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал поддержать документ во втором, основном чтении. После принятия пакета пенсионных законопроектов, подчеркнул спикер Госдумы, парламентарии продолжат совершенствовать пенсионную систему, контролируя эффективное исполнение одобренных нормативно-правовых актов.