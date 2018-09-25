Когда включат отопление
Представители Московской объединенной энергетической компании заявили, что в первую очередь тепло начнут подавать в дома и социальные объекты. Жители каждого региона уже могут узнать, когда включат отопление в 2018 году.
Москву начали снабжать теплом 25 сентября. МОЭК приступила к включению отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах.
Сначала службы начнут давать отопление в лечебных и дошкольных учреждениях. После этого тепло дойдет до промышленных предприятий и офисов.
Кроме того, стало известно, при какой температуре включают отопление. Столичные власти принимают решение о начале отопительного сезона, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха за окном сохраняется на уровне ниже 8 градусов тепла.
Россияне имеют возможность узнать, когда осенью включат отопление в каждом конкретном городе. Эксперты подготовили соответствующую таблицу.
|Город
|Старт отопительного сезона
| Москва
| 01.10
| Санкт-Петербург
| 01.10
| Астрахань
| 15.10
| Белгород
| 01.10
| Волгоград
| 10.10
| Вологда
| 24.09
| Воронеж
| 02.10
| Екатеринбург
| 17.09
| Иваново
| 01.10
| Ижевск
| 17.09
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