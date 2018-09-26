Выборы в Приморье: Стивен Сигал метит в кресло губернатора края
Стивен Сигал стал почетным гостем международного кинофестиваля "Меридианы Тихого". Утром 26 сентября он прилетел во Владивосток. Артист ответил на вопросы о выборах в Приморье.
"Я каждый раз хочу познавать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором", – цитирует звезду телеканал "360". Актер добавил, что представляет интересы президента России Владимира Путина.
Напомним, знаменитый американец получил российский паспорт два года назад. Сигал часто подчеркивает, что ему нравится культура России, и что несколько месяцев в году он хотел бы проводить в стране.
Теперь артист не прочь победить на выборах в Приморье. Однако, согласно законодательству нашей страны, гражданин России, имеющий гражданство иностранного государства, главой региона быть не может.
В крае вопрос о том, кто будет следующим губернатором, стал актуален после отмены итогов выборов губернатора Приморья, которые прошли в начале сентября. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу на голосовании в Приморье одержал врио главы региона Андрей Тарасенко.
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