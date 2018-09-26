Все депутаты-единороссы поддержали пенсионные поправки президента

Депутаты фракции "Единая Россия", отсутствовавшие на пленарном заседании Госдумы 26 сентября в ходе рассмотрения законопроекта о совершенствовании пенсионной системы, заявили о поддержке президентских поправок к нормативно-правовому акту. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты, глава единороссов в Госдуме Сергей Неверов.



По его словам, на пленарном заседании отсутствовали 12 депутатов от "Единой России". Все – по уважительным причинам. Неверов уточнил, что шесть парламентариев находятся в командировках, в том числе заграничных, а шесть – на больничном. По словам вице-спикера, все они поддержали президентские поправки к законопроекту.

Неверов озвучил фамилии депутатов. Так, на больничном находится член думского комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев, по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев, глава комитета по обороне Владимир Шаманов и некоторые другие парламентарии.

Что касается заграничных командировок, то, среди прочих, за рубежом в настоящий момент находятся председатель комитета по энергетике Павел Завальный, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, член комитета нижней палаты по охране здоровья Владислав Третьяк.





"Просьба учесть в стенограмме позицию, которую наши коллеги попросили руководителя фракции озвучить публично", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в четверг, 26 сентября, большинством голосов одобрила изменение параметров пенсионной системы. В основе законопроекта – президентские поправки. За их принятие единогласно проголосовали все фракции нижней палаты – 385 депутатов.



Свои инициативы президент выдвинул в обращении к россиянам 29 августа. В соответствии с поправками главы государства, женщины будут выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также вводится уголовная ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста. Кроме того, этой категории граждан будут предоставляться ежегодно два дня на прохождение бесплатной диспансеризации.

Также устанавливается повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе, снижается возраст выхода на пенсию для многодетных матерей в зависимости от числа детей в семье: у кого трое – на три года раньше, соответственно, у кого четверо детей – на четыре года.

Вскоре после обращения главы государства его инициативы были оформлены в поправки и внесены на рассмотрение нижней палаты парламента.