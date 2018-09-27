Подобострастного Порошенко "перевели" в охранники Трампа
Опубликовал снимок в своем Twitter пресс-секретарь Петра
Порошенко Станислав Цеголко.
На фото у президентов совпал даже цвет галстуков.
"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров",— написал Цеголко. Однако у пользователей соцсети одинаковые костюмы Трампа и Порошенко только вызвали смех.
По мнению комментаторов, украинский лидер на фото выглядит неуместно и нелепо. Подобострастность и желание во всем походить на американского коллегу не делает ему чести. Некоторые отметили, что Порошенко смотрится, как охранник Трампа.
Другие считают, что "единство дресс-кода" на данном снимке выглядит весьма неубедительно. "Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", – написал один из фолловеров. Кроме того, комментаторы в пух и прах разнесли ботинки Порошенко и плохо сидящие брюки Трампа.
Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.
Как сообщает ряд украинских СМИ, президенты Украины и США не проводили переговоры на полях Генассамблеи ООН. Они только сфотографировались вместе с женами – Меланьей и Мариной.
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