Захарова разнесла новый вброс по Петрову и Боширову

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разнесла новый информационный вброс об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме сомнительных данных обвинение так и не потрудилось найти никаких убедительных доказательств.

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