Петров и Боширов проданы: ФСБ занялась "отравителями" Скрипалей
Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России из систем "Роспаспорт" и "Перемещение". Силовики ищут сотрудников МВД, которые продали журналистам эту информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове.
"Таким образом любую анкету можно перевернуть с ног на голову, а заполнявшего ее человека превратить в кого угодно. Просто подобная информация, содержащая личные данные, не должна находиться в свободном обращении", – цитирует собственный источник, знакомый с ситуацией, "Росбалт". В данном случае Петров и Боширов оказались заложниками ситуации.
Отметим, 14 сентября The Bellingcat и The Insider опубликовали копии служебных документов ФМС с паспортными данными Александра Петрова со штампом "Совершенно секретно". В свою очередь "Новая газета" сообщила, что указанный там код – номер телефона, принадлежащий ГРУ. Позже интернет-издание "Проект" написало, что им прислали документ, который якобы свидетельствует о причастности к спецслужбам и Руслана Боширова.
Ранее Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о поездке в Солсбери и призвали реальных отравителей Скрипалей принести им извинения. По словам Петрова и Боширова, из-за шумихи они не могут спокойно выйти на улицу, опасаются за свою жизнь и безопасность близких.
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