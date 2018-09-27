Скандал с "настоящим именем" Боширова получил продолжение

С момента публикации интернет-издания The Insider и группы расследователей-энтузиастов под патронажем британских спецслужб Bellingcat информации о "реальном имени" Руслана Боширова прошел всего день, а эксперты уже нашли в ней огромное количество противоречий, ошибок и откровенных манипуляций. Понятно одно – выяснению истины об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери подобные обвинения не помогают.

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