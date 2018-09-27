Госдума одобрила пенсионный законопроект

Нижняя палата парламента в окончательном чтении одобрила законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Нормативно-правовой акт сохраняет льготы людям предпенсионного возраста и дает ряд преференций многодетным материям, селянам и некоторым другим категориям граждан. Проект закона принят с учетом поправок, прежде всего тех, которые были внесены на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным. Инициативы главы государства значительно улучшили документ и были одобрены всеми думскими фракциями.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, целью законопроекта должно стать реальное повышение уровня жизни пенсионеров. В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул, что изменение параметров пенсионной системы затрагивает также рынок труда, здравоохранение, вопросы диспансеризации и многое другое.

"Люди будут жить дольше, старость будут наступать позже, а пенсионеры будут получать достойную пенсию", – подчеркнул законодатель.

Всего к проекту закона о пенсионных изменениях поступило 324 поправки. Из них девять – Владимира Путина. Именно инициативы главы государства стали основой для доработки нормативно-правового акта. За их принятие единогласно проголосовали все фракции нижней палаты.





В ходе обсуждения документа лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский попросил зафиксировать в стенограмме пленарного заседания позицию фракции, которая также поддержала поправки главы государства. "В прессе правильно прошла информация, что все депутаты Госдумы поддержали президентские поправки к закону. И я еще раз хочу отметить, что фракция ЛДПР тоже в полном составе поддержала, чтобы здесь не было разночтений", – подчеркнул лидер либерал-демократов. Также фракция одобрила введение уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста.





Законопроект о совершенствовании пенсионной системы устанавливает возраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет (в прежней редакции документа предлагалось с 63) и для мужчин с 65 лет. Раньше выйти на пенсию смогут многодетные матери: у кого трое детей – на три года раньше, у кого четверо детей, соответственно, на четыре года.

Вводятся преференции для граждан, которые должны были выйти на заслуженный отдых в ближайшие годы. Они смогут оформить пенсионные выплаты на полгода раньше возраста выхода на пенсию. Например, если человек должен был начать получать пенсию в январе 2020 года, то оформить выплаты он сможет уже в июле 2019-го.

Кроме того, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 года для мужчин. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе.





Изменения будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров – это около 46,5 млн человек. Более того, сохраняются все пенсионные льготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60. Остаются в силе также действующие сегодня нормы для коренных и малочисленных народов Севера.

По словам министра труда и социального развития Максима Топилина, к 2024 году размер пенсий составит порядка 20 тысяч рублей. Начиная со следующего года индексация пенсий будет осуществляться не с 1 февраля, как это было раньше, а с 1 января. А после 2024 года размер выплат будет повышаться два раза в год. При этом прибавки будут выше уровня инфляции.

Вместе с основным законопроектом Госдума одобрила побочные документы. Они касаются защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, предоставления им ежегодно двух дней для прохождения диспансеризации, ратификации 102-й конвенции Международной организации труда, законодательно закрепляющей размер пенсии не ниже 40% от утраченного заработка. Кроме того, нижняя палата приняла законопроект о направлении изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд.





Напомним, правительственную инициативу о совершенствовании пенсионной системы Госдума начала рассматривать еще в конце весенней сессии. После этого началось обсуждение проекта закона в регионах, к этому были подключены эксперты, представители профсоюзов и общественности.

В конце августа на Охотном Ряду состоялись тематические парламентско-общественные слушания с участием членов правительства. По итогам была создана рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева. В состав структуры вошли члены кабмина, представители бизнеса и общественности. К настоящему моменту состоялись три заседания рабочей группы. На них обсуждались вносимые в нижнюю палату поправки, в том числе инициативы Владимира Путина.

С принятием пакета пенсионных законопроектов деятельность структуры не заканчивается. Как отметил Вячеслав Володин, рабочая группа в дальнейшем будет анализировать исполнение одобренных документов, получать обратную связь от граждан и в целом оценивать эффективность принятых законов.