В деле об отравлении Скрипалей появился новый подозреваемый

Британским спецслужбам удалось установить личность еще одного человека, который мог быть причастен к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По сообщению местных СМИ, он мог оказывать помощь Александру Петрову и Руслану Боширову в планировании операции.

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