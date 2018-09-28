В деле об отравлении Скрипалей появился новый подозреваемый
После того как The Insider и связанные с британскими властями блогеры Bellingcat опубликовали сомнительное расследование о "настоящем" имени Боширова, многие пользователи Сети начали иронизировать: дескать, с таким уровнем доказательств в деле об отравлении Скрипалей быстро начнут появляться новые подозреваемые. Примечательно, что именно так и произошло.
Издание The Daily Telegraph заявило, что британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. По заверениям британских журналистов, им оказался сотрудник российских спецслужб, передает RT. Он, как уверяют авторы статьи, мог выполнять разведывательную миссию и помогать непосредственным исполнителям планировать покушение. Имени нового подозреваемого газета не разглашает.
Ранее СМИ говорили о еще двух, помимо Петрова и Боширова, подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Якобы им должен был оказывать содействие сотрудник посольства России в Великобритании и медик. Впрочем, скептики отмечали, что это слишком смелые утверждения, так как никаких доказательств причастности Петрова и Боширова к произошедшему в Солсбери британская сторона так и не предоставила.
Имена и фотографии Александра Петрова и Руслана Боширова были разглашены 5 сентября. Скотленд-Ярд опубликовал их снимки в момент прилета в Лондон и показал кадры с камер наружного наблюдения, доказывающие, что они были в Солсбери в день отравления Скрипалей. Впрочем, ни одного снимка непосредственно у дома бывшего сотрудника ГРУ британская сторона по каким-то причинам не нашла.
Обвиненные в преступлении россияне дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, в котором рассказали о своей поездке в Солсбери и подчеркнули, что не покушались на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поскольку даже не знали их и не имеют отношения к спецслужбам. Британские блогеры ответили на это материалом, в котором называется "настоящее" имя Руслана Боширова. Якобы под этим псевдонимом скрывается действительный сотрудник спецслужб, Герой России Анатолий Чепига. В качестве доказательств они привели мутные фотографии и ссылки на анонимные источники.
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