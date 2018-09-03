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Общество

Киев сознался в убийстве Захарченко

Александр Захарченко. Фото: vk.com/zaharcgenko_official
То, о чем говорили в первые часы после убийства главы ДНР Александра Захарченко, приобрело документальные подтверждения. Задержанные республиканскими силовиками по подозрению в теракте, признались, что в преступлении замешана Украина.
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Это было очевидно с самого начала. И официальные лица непризнанной республики, и пользователи соцсетей, да и российские политики в один голос обвинили Киев в организации подлой атаки.

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 Александр Владимирович Захарченко

Александр Владимирович Захарченко глава ДНР

А днем в понедельник, 3 сентября временно сменивший Захарченко на посту руководителя ДНР Дмитрий Трапезников сообщил некоторые детали допроса подозреваемых, которых удалось задержать по горячим следам.

"В результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению", – сказал врио главы ДНР в интервью "Донецкому агентству новостей".

Трапезников добавил, что в республике ожидают провокаций со стороны украинских силовиков: уже фиксируется движение военной техники на линии разграничения.

Александр Захарченко. Фото: vk.com/zaharcgenko_official

Захарченко погиб от взрыва бомбы в кафе, куда он пришел с соратниками помянуть Иосифа Кобзона. Глава ДНР был одним из тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил когда-то президент Владимир Путин. Специальность уроженца Донецка Захарченко, которую он получил после школы – горный электромеханик, призвание – военный и политик.

В 2014 году, когда на юго-востоке Украины началась антитеррористическая операция, объявленная киевским режимом, Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание городской администрации Донецка. Цель у него и его сподвижников была вполне мирной: организация Киевом референдума о независимости.


С тех событий и начался путь Захарченко в политику, который он проложил, держа в руках оружие. Смерти он не боялся и вряд ли смог бы назвать точное число покушений на его жизнь. А стреляли в него не раз. После одного из ранений в ногу, он долгое время ходил на костылях, а потом с тростью.

За последние три года от рук диверсантов в Донбассе погибли практически все соратники Захарченко.

Александр

Александр "Бэтмен" Беднов был застрелен 1 января 2015 года. В соседней ЛНР он занимал пост министра обороны.

Командир батальона "Призрак" — интернациоальной группировки, пользовавшейся популярностью, в том числе и из-за личности лидера, Алексей Мозговой был убит 23 мая 2015 года. Ответственность за убийство взяла на себя украинская группировка "Тени".

Алексей Мозговой. Фото: facebook.com/pages/Алексей-Мозговой

Павла Дремова – атамана и полевого командира ЛНР застрелили на второй день после собственной свадьбы в декабре 2015 года. Внедорожник Дремова  взорвался по дороге из Стаханова в Первомайск.

Командир батальона "Спарта", полковник вооруженных сил ДНР Арсений Павлов ("Моторола") получил широкую известность после боев за Донецкий аэропорт. 16 октября 2016 года он был убит в собственном доме в Донецке. Бомбу заложили на крышу лифта.

Павел Дремов. Кадр youtube.com

Михаил Толстых ("Гиви"), лидер батальона "Сомали" погиб от выстрела из огнемета 8 февраля 2017. Прокуратура ДНР вышла тогда на предполагаемых исполнителей по горячим следам.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Александра Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября. На прощание с ним приехали люди со всей республики. Стотысячная колонна, идущая вслед за лафетом артиллерийского орудия, на котором покоился гроб, растянулась на несколько километров.

Автор: Александр Комаров3 сентября 2018, 21:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко

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