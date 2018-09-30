Новые законы: как изменится жизнь россиян в октябре

Изменения в правилах регистрации брака, штрафы для застройщиков, постановка на учет потенциальных пенсионеров и многое другое. Dni.Ru выяснили, как новые законы повлияют на жизнь россиян.



Застройщики под контролем

С 1 октября вводятся новые штрафы, связанные с нарушением в сфере долевого строительства. Теперь застройщикам и чиновникам может грозить административная ответственность в случае, если отчетность о ходе работ не была вовремя внесена в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Участники отрасли, в соответствии с новым законом, должны отчитываться, в частности, об использовании средств дольщиков.

Однако суровыми наказания не будут. Так, должностные лица за правонарушение будут обязаны уплатить штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Санкции для юридических лиц посерьезнее – до 200 тысяч рублей. Впрочем, для крупных или средних застройщиков такие суммы существенными не являются.

Новые законы предполагают увеличенные штрафы за повторные нарушения. Для чиновников – от 40 до 80 тысяч рублей, для застройщиков – от 200 до 400.





Под венец в любой день

С октября жених и невеста могут сами выбирать дату бракосочетания. Но есть условие – церемония должна быть не ранее месяца и не позже года с момента подачи заявления. Впрочем, в особых случаях, к примеру, если будущая жена беременна, зарегистрироваться можно будет до истечения минимального срока.

При этом для выбора даты бракосочетания личная явка в ЗАГС по новому закону необязательна. Теперь это можно сделать дистанционно, подав заявление на портале госуслуг.

Инициаторы нововведения предполагают, что эти меры облегчат жизнь молодоженам и разгрузят загсы. Другой ожидаемый эффект – снижение коррупционной составляющей. Известны случаи, когда жених и невеста пытались "договориться" с сотрудниками для проведения церемонии в желаемую дату.





Пенсионеров учтут

Компании, в которых работают сотрудники пенсионного возраста, теперь обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о таких сотрудниках в центр занятости. По новому закону это необходимо делать не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала.

Нововведение затронет только те компании, сотрудники которых достигли пенсионного возраста, но пока не оформили соответствующий статус. Составлять отчеты на уже получающих пенсионные выплаты граждан работодателям не придется.

"Пакет Яровой" для интернета

С октября вступает в силу очередное требование, предусмотренное антитеррористическим пакетом Яровой. Поставщики интернет-услуг будут обязаны хранить в течение 30 суток все сообщения, переданные пользователями.

Новый закон предполагает, что в следующие пять лет поставщики услуг будут увеличивать этот срок на 5%. Уже в следующем году срок увеличится на 1,5 суток. Стоит отметить, что ранее подобная мера начала действовать для компаний – операторов сотовой связи.

Изменения для бизнеса

Хорошие новости для предпринимателей. Теперь в случае отказа в регистрации юридического лица из-за недостающих документов заявителю дадут три месяца на исправление ошибок. Те, кто успеет устранить недочеты в этот срок не будут повторно оплачивать госпошлину (четыре тысячи рублей). Также они освобождаются от обязанности заново предоставлять документы, которые уже были поданы в регистрирующий орган.





Также в октябре упрощается процесс получения разрешения на установку рекламных щитов. Сделать это по новому закону можно через портал госуслуг, там же получить ответ. Соответствующая норма была принята еще в октябре прошлого года.

Вместе с тем увеличиваются штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации. Если раньше предусмотренная Уголовным кодексом санкция составляла 80 тысяч рублей, то теперь за правонарушение придется выложить 400 тысяч или сумму, равную заработной плате за 18 месяцев. Другой вариант наказания, который предполагают новые законы – ограничение свободы на срок до трех лет.