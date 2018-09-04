Шок и паника: в России банкоматы перестали принимать деньги

В Донецке взорвали Захарченко Умер Иосиф Кобзон Степаненко судится с Петросяном Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Вторник 4 сентября
Лента новостей
11:52
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
11:35
Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате
11:29
В ДТП с маршруткой пострадал семилетний ребенок
11:25
Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией
11:16
Пожар на нефтебазе во Владивостоке сняли на видео
11:05
Избитая бывшим мужем Наталья Штурм отвоевала сына
11:04
В Москве у двух мужчин отобрали сумку с миллионом
10:56
Боевики убили в Афганистане 16 человек
10:28
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире
10:28
Известный хоккеист внезапно умер в Челябинске
10:06
"Росатом" разработал уникальный металлический 3-D принтер
09:53
Ягудин с помадой на губах объявил себя девчонкой
09:51
Юный вратарь умер во время футбольного матча
09:46
Популярный блогер разбил Ferrari в центре Москвы
09:38
Звезда "Полицейской академии" рассказала о съемках новой части
09:29
"Натали Турс" вычеркнули из списка туроператоров
09:23
На Украине обвинили Крым в задержании судна
09:06
Назван день премьеры шоу "Голос 60+"
08:58
Известная актриса умерла от рака
08:57
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
08:46
В Петербурге столкнулись две маршрутки
08:39
Последствия смертельной аварии на МКАД попали на видео
08:23
Певица Ханна показала фото с ребенком из роддома
08:16
В Москве из окна пытались выбросить окровавленную женщину
08:01
В Facebook и Instagram произошел массовый сбой
01:10
Началова о беременности: Надеюсь, будет мальчик
21:54
Известная певица потеряла платье на сцене (видео)
21:51
"Разводы сближают": Цымбалюк-Романовская рассказала о новой любви
21:31
Житель Башкирии убил беременную любовницу из-за жены
21:05
Меган Маркл в дерзком мини пренебрегла правилами Елизаветы II
21:05
Российским школьникам отказались продавать книги со стихами классиков
21:01
Российский флот ударил под дых Порошенко
21:00
Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
20:47
Орнелла Мути рассказала о получении российского гражданства
20:26
После пения среди коров к Лолите заявились полицейские
20:26
Шепелев оправдал измены жены насильника Хачатуряна
20:20
Артем Дзюба станет капитаном сборной России по футболу
19:50
Неожиданный поворот в деле об убийстве полицейского в московском метро
19:37
Кожевникова сбежала из "ВИА Гры" к молодому красавцу
19:27
ФИФА официально признала гол Черышева на ЧМ-2018 одним из лучших
19:00
"Вульгарная и похотливая": Седокову распекли за пикантное фото с сыном
19:00
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
18:28
"ЕР" объявила конкурс на лучший спектакль по русской классике
18:21
Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире
18:11
Главные опасности осенней аллергии
18:01
Опухоль убила знаменитого рок-музыканта
17:39
Объявлен план "Перехват": в Москве устроили перестрелку
17:38
16-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила откровенным фото в бикини
17:29
Краско рассказал о постельных хлопотах с молодой женой на Первом канале
17:25
Задолжавшей крупную сумму Волочковой грозит срок
17:21
Безжалостная калининградка заживо сожгла мужчину
17:14
Правила съема: метод хама
17:10
В Санкт-Петербурге пройдет форум по криптовалюте и майнингу
17:05
Политики отреагировали на обращение Союза вкладчиков
17:03
Черчесову подложили свинью в день рождения
16:49
На дочь Глаголевой напали после родов
16:43
Известная телеведущая ждет третьего ребенка
16:33
Чиндяйкин страшно запил после смерти жены
16:26
Умерла замдиректора театра "Современник"
16:13
"Полный неадекват": Петросян удивил странным видом
15:57
Сын рассекретил тайные переговоры накануне похорон Кобзона
15:48
Известный актер откровенно рассказал об интиме с Гурченко
15:23
Порошенко ликвидировал Черноморский флот
15:18
Беременная Боня обтянула живот и оголила грудь
15:12
Поргина: Кобзон с Караченцовым на том свете зададут такого жару!
14:53
Волочкову обругали за разврат на празднике дочери
14:36
Жуткие кадры смертельной аварии под Самарой (видео)
14:26
Собчак закатила пир на прощании с Кобзоном
14:24
Молодой лихач устроил опасное ДТП под Волгоградом
14:19
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу
14:14
Сын директора Театра Ленсовета разбился насмерть на квадроцикле
14:08
В Казани машина ДПС врезалась в "Газель"
13:52
Ани Лорак воссоединилась с мужем-изменником
13:31
Егора Крида на ночь глядя посетили серьезные мысли
13:19
Водитель и три пассажира чудом уцелели в перевернувшемся авто
13:14
Двуличная Максакова отшила мать Вороненкова
13:08
В Ростове вышедшую на пробежку девушку нашли мертвой
13:01
Есть пострадавшие: в центре Петербурга обстреляли клуб
12:53
Синяя распухшая Асмус напугала внешним видом
12:52
Вылетевшая на встречную полосу фура убила двух человек
12:45
В Удмуртии подросток до смерти надышался газом
12:43
Украинцам не дают покоя "двойники" Путина
12:37
На Урале избили посетителей гей-клуба
12:26
В окружении Захарченко ищут предателя
12:24
В Сеть утекла интимная переписка замужней звезды "Дома-2" с новым кавалером
12:24
Рубль возвращается к снижению
12:11
Пьяный вор обчистил магазин на глазах посетителей и продавца
11:58
Крымский мост поставил очередной рекорд
11:40
Священник облапал известную певицу на похоронах (видео)
11:22
ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах мэра столицы на уровне 30%
11:19
У отекшей Лолиты нашли неприятную болезнь
11:16
Ротару истекла кровью во время пластической операции
11:09
В России подскочат цены на хлеб
10:46
Жуткие последствия аварии двух грузовиков попали на фото
10:41
"Я психованная": Кудрявцева с мужем продержались две недели
10:40
Доказана смертельная опасность спорта
10:23
Пострадавшую в ДТП под Москвой забрал вертолет
10:14
После взрыва в Нижнем Новгороде обрушилось здание
10:09
Отдыхавшая на яхте миллиардера модель умерла при загадочных обстоятельствах
09:56
В России умер легендарный актер
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Здоровье у нее утрачено": Пугачевой поставили страшный диагноз
Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
Волочкова устроила провокацию на траурной церемонии
Убитая горем Пугачева в кокетливой шляпке появилась у гроба Кобзона
Шарапова и Вовк пришли в ужас от вида трясущейся неузнаваемой Моргуновой
Сбросившего 70 килограммов Фадеева раздавила модель-пышка
Общество

Шок и паника: в России банкоматы перестали принимать деньги

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Представители американской компании NCR, производящей ряд работающих в России банкоматов, заявили о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей. В результате аппараты перестали их принимать.
прочитано 3131 раз

Это касается только старых аппаратов, которые не оснащены современными устройствами для проверки купюр. Банкоматы NCR не имеют невозможности оперативно перенастроить программное обеспечение.

ПО ТЕМЕ

На Таймыре у старушки выманили 80 тысяч через соцсети

Российский банк лишился лицензии

Банк "Советский" объявлен банкротом

По предварительным данным, речь идет об общей сумме ущерба в размере нескольких миллионов рублей в каждом банке, пишут "Ведомости". Точнее пока сказать нельзя из-за того, что не все банкоматы прошли проверку.

Пока же клиенты пребывают в тревожных настроениях. Они опасаются, что фальшивые деньги, вброшенные в банкоматы, могут попасть к ним при снятии наличных.

По словам экспертов, вброс фальшивок в банкоматы – редкость, но поймать мошенников сложно. Определить, на какую именно карту были зачислены фальшивки, непросто. Точно известно, что перестали принимать наличные по пять тысяч Альфа-банк и банк "Открытие".

Отметим, что зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди. Не так давно преступники через соцсеть "Одноклассники" выманили у пенсионерки из Таймыра 83 тысячи рублей.

Ей написала якобы подруга с предложением выгодно купить внутреннюю валюту сайта. Та согласилась, предоставив реквизиты банковского счета и коды с мобильного телефона, к которому была привязана карта.

Автор: Валерия Нарская4 сентября 2018, 09:57

комментарии

Политика

Российский флот ударил под дых Порошенко
В США подсчитали шансы Украины забрать Крым
Раскрыты детали жестких переговоров Путина с Порошенко
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Шоу-бизнес

Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией
Избитая бывшим мужем Наталья Штурм отвоевала сына
Жену Немцова назвали ровесницей его мамы
Ягудин с помадой на губах объявил себя девчонкой

Проишествия

Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире
Отдыхавшая на яхте миллиардера модель умерла при загадочных обстоятельствах
В московском метро застрелили полицейского
Упал в реку и загорелся: Подробности аварии самолета в Сочи (видео)

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой

В ситуацию вмешалась Алена Водонаева
Шоу-бизнес

Ягудин с помадой на губах объявил себя девчонкой

Прославленный фигурист ошеломил народ своим видом
Происшествия

Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Жить ей осталось всего несколько дней
Шоу-бизнес

Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией

Актриса без стеснения продемонстрировала бюст

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу
Королева разрыдалась на похоронах Кобзона
155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике
Красотка из полиции показала роскошную фигуру в купальнике

Спорт

Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват
От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу
Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru