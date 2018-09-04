Депутат Николаев просит разобраться в жестоком убийстве медведя

В Донецке взорвали Захарченко Умер Иосиф Кобзон Степаненко судится с Петросяном Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Вторник 4 сентября
Лента новостей
16:32
Расставившая ноги перед Черчесовым Канделаки взбудоражила народ
15:49
Кремль напомнил о подлых нападках на Путина
15:03
Общественная палата направит почти 4 тыс. наблюдателей на выборы мэра Москвы
14:58
65-летнюю Проклову обругали за случки и дерзкое мини
14:50
Как получить гражданство Мальты в 2018 году
14:50
Семью из России ограбили в Париже на 79 миллионов
14:47
"Тебя нет!": Чехова взвыла из-за агрессивного рака
14:40
При столкновении двух поездов пострадали 100 человек
14:39
Актриса Зоя Федорова погибла от рук близкого человека
14:35
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
14:28
Рубль подорожал на торгах
14:15
Взлохмаченная Собчак в халате прилюдно сверкнула грудью
14:09
В Башкирии насмерть разбился мотоциклист
14:02
"У меня появилась дочка!": 59-летняя Гузеева объявила о прибавлении
13:59
Под Волгоградом произошло таинственное убийство инженера
13:46
В Удмуртии пьяный хулиган поджег обелиск Герою СССР
13:44
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
13:42
Собянин рассказал о важности выборов в эмоциональном ярком ролике
13:23
Заворотнюк цинично обокрали в собственном доме на миллион
13:19
При пожаре в Казани погибла пенсионерка
13:11
Уличный гонщик разбил три машины и сбежал
12:50
Сияющая Пугачева восхитила вечной молодостью
12:49
Максакова рассказала о приставаниях Вороненкова к ее маленькой дочери
12:48
В Югре машина ДПС насмерть сбила велосипедиста
12:41
Молодой лихач устроил смертельное ДТП в Омске
12:31
Водитель впал в кому после лобового столкновения
12:15
В Ростове влюбленные избили полицейского
12:14
Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
12:06
В исправительной колонии на Урале произошел пожар (видео)
12:00
Раскрыты детали тайного прощания с Кобзоном
11:52
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
11:35
Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате
11:29
В ДТП с маршруткой пострадал семилетний ребенок
11:25
Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией
11:16
Пожар на нефтебазе во Владивостоке сняли на видео
11:05
Избитая бывшим мужем Наталья Штурм отвоевала сына
11:04
В Москве у двух мужчин отобрали сумку с миллионом
10:56
Боевики убили в Афганистане 16 человек
10:42
Жену Немцова назвали ровесницей его мамы
10:28
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире
10:28
Известный хоккеист внезапно умер в Челябинске
10:06
"Росатом" разработал уникальный металлический 3-D принтер
09:53
Ягудин с помадой на губах объявил себя девчонкой
09:51
Юный вратарь умер во время футбольного матча
09:46
Популярный блогер разбил Ferrari в центре Москвы
09:38
Звезда "Полицейской академии" рассказала о съемках новой части
09:29
"Натали Турс" вычеркнули из списка туроператоров
09:23
На Украине обвинили Крым в задержании судна
09:06
Назван день премьеры шоу "Голос 60+"
08:58
Известная актриса умерла от рака
08:57
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
08:55
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
08:46
В Петербурге столкнулись две маршрутки
08:39
Последствия смертельной аварии на МКАД попали на видео
08:23
Певица Ханна показала фото с ребенком из роддома
08:16
В Москве из окна пытались выбросить окровавленную женщину
08:01
В Facebook и Instagram произошел массовый сбой
01:10
Началова о беременности: Надеюсь, будет мальчик
21:54
Известная певица потеряла платье на сцене (видео)
21:51
"Разводы сближают": Цымбалюк-Романовская рассказала о новой любви
21:31
Житель Башкирии убил беременную любовницу из-за жены
21:05
Меган Маркл в дерзком мини пренебрегла правилами Елизаветы II
21:05
Российским школьникам отказались продавать книги со стихами классиков
21:01
Российский флот ударил под дых Порошенко
21:00
Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
20:47
Орнелла Мути рассказала о получении российского гражданства
20:26
После пения среди коров к Лолите заявились полицейские
20:26
Шепелев оправдал измены жены насильника Хачатуряна
20:20
Артем Дзюба станет капитаном сборной России по футболу
19:50
Неожиданный поворот в деле об убийстве полицейского в московском метро
19:37
Кожевникова сбежала из "ВИА Гры" к молодому красавцу
19:27
ФИФА официально признала гол Черышева на ЧМ-2018 одним из лучших
19:00
"Вульгарная и похотливая": Седокову распекли за пикантное фото с сыном
19:00
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
18:28
"ЕР" объявила конкурс на лучший спектакль по русской классике
18:21
Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире
18:11
Главные опасности осенней аллергии
18:01
Опухоль убила знаменитого рок-музыканта
17:39
Объявлен план "Перехват": в Москве устроили перестрелку
17:38
16-летняя звезда "Папиных дочек" ошарашила откровенным фото в бикини
17:29
Краско рассказал о постельных хлопотах с молодой женой на Первом канале
17:25
Задолжавшей крупную сумму Волочковой грозит срок
17:21
Безжалостная калининградка заживо сожгла мужчину
17:14
Правила съема: метод хама
17:10
В Санкт-Петербурге пройдет форум по криптовалюте и майнингу
17:05
Политики отреагировали на обращение Союза вкладчиков
17:03
Черчесову подложили свинью в день рождения
16:49
На дочь Глаголевой напали после родов
16:43
Известная телеведущая ждет третьего ребенка
16:33
Чиндяйкин страшно запил после смерти жены
16:26
Умерла замдиректора театра "Современник"
16:13
"Полный неадекват": Петросян удивил странным видом
15:57
Сын рассекретил тайные переговоры накануне похорон Кобзона
15:49
"Единая Россия" защитила российских туристов
15:48
Известный актер откровенно рассказал об интиме с Гурченко
15:23
Порошенко ликвидировал Черноморский флот
15:18
Беременная Боня обтянула живот и оголила грудь
15:12
Поргина: Кобзон с Караченцовым на том свете зададут такого жару!
14:53
Волочкову обругали за разврат на празднике дочери
14:36
Война отменяется: Порошенко струсил после убийства Захарченко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
"Здоровье у нее утрачено": Пугачевой поставили страшный диагноз
Волочкова устроила провокацию на траурной церемонии
Шарапова и Вовк пришли в ужас от вида трясущейся неузнаваемой Моргуновой
На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник
Бледанс попала в секту
Общество

Депутат Николаев просит разобраться в жестоком убийстве медведя

Николай Николаев. Фото: er-duma.ru
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил запрос в Генпрокуратуру России и министерство внутренних дел. Парламентарий просит дать оценку действиям губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который убил спящего медведя во время зимней охоты. Соответствующий ролик размещен в Сети.
прочитано 934 раза

По словам законодателя, он посмотрел видео, где чиновник охотится на медведя. "Дело происходит зимой. Как известно, медведи зимой спят. С гербом региона на рукаве, в окружении многочисленных помощников, губернатор сначала пристреливает чужое ружье, после чего его подводят к берлоге, где губернатор попросту убивает спящего медведя двумя выстрелами в голову", – написал Николаев на своей странице в одной из социальных сетей.

ПО ТЕМЕ

Госдума запретила контактную притравку в России

Госдума защитит Байкал

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Затем, отметил депутат, на труп животного набрасывают петлю и вытаскивают его из берлоги. "Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины", – прокомментировал произошедшее законодатель. Николаев направил запрос в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел. "Свою оценку должны дать правоохранители", – добавил он.

Также парламентарий напомнил, что в 2018 году проходит Национальный лесной форум, одной из площадок которого является "Охота и охотничье хозяйство". На ней собираются охотники, охотпользователи, ученые. "Мы говорим о развитии вольерной охоты, когда охотпользователь охотится на ту дичь, которую сам и вырастил. Мы говорим о противодействии браконьерству, о разграничении промысловой и любительской охоты", – отметил законодатель.


По его словам, готовятся соответствующие нормативно-правовые инициативы. Вместе с тем Николаев подчеркнул, что ни в одном документе не сказано о разрешении на убийство спящего в берлоге животного.

Напомним, в марте этого года в России была запрещена контактная притравка. Резонансный документ был окончательно принят Госдумой 14 февраля и одобрен сенаторами 28 февраля. Инициаторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Согласно закону, при использовании животных для дрессировки охотничьих собак между ними должны устанавливаться специальные ограждения, которые защитят диких зверей от причинения им вреда. Отдельно оговаривается, что подготовка может вестись только в отношении определенных пород собак, в охотничьих угодьях с применением способов, которые исключают жестокое обращение с животными.

Автор: Иван Поляков4 сентября 2018, 12:25

комментарии

Политика

Российский флот ударил под дых Порошенко
В США подсчитали шансы Украины забрать Крым
Раскрыты детали жестких переговоров Путина с Порошенко
Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Шоу-бизнес

Оставившая грудную дочь Кудрявцева ушла в отрыв
Расставившая ноги перед Черчесовым Канделаки взбудоражила народ
Яковлев использовал Сорина: раскрыта грязная подноготная "Иванушек"
"Был истерически-психическим": Голубкина о легендарном Миронове

Проишествия

Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире
Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире
Отдыхавшая на яхте миллиардера модель умерла при загадочных обстоятельствах
В московском метро застрелили полицейского

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Началова о беременности: Надеюсь, будет мальчик

Певица сделала откровенное признание
Происшествия

Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Врачи не оставили ей надежды на выздоровление
Шоу-бизнес

Жену Немцова назвали ровесницей его мамы

Мужчина вышел в свет с любимыми женщинами
Шоу-бизнес

Обнаженная грудь 54-летней Эппле стала сенсацией

Актриса без стеснения продемонстрировала бюст

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу
Королева разрыдалась на похоронах Кобзона
155-килограммовая модель поразила снимком в купальнике

Спорт

Шарапова нелепо оправдалась за позор на чемпионате
Черчесову подложили свинью в день рождения
Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Россию выгоняют из мирового биатлона: кто виноват

Регионы

Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru