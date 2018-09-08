В Тунисе растет число жертв сексуального насилия
В начале сентября полиции стало известно о факте изнасилования семилетней девочки из тунисского города Эль-Омран. Преступником оказался мужчина, живший по соседству с семьей ребенка. Следствие установило, что злоумышленник, обещая девочке мороженое, отвез ее в заброшенное место и там совершил насильственные действия. По возвращению домой жертва рассказала о происшествии матери, в результате чего мужчина был арестован.
За неделю до этого случая СМИ сообщили об еще одном факте надругательства над ребенком трех лет. Совершил тяжкое преступление один из дальних родственников жертвы – молодой мужчина, недавно попавший под тюремную амнистию. В заключение тунисец попал как уличенный в экстремистской деятельности на религиозной почве. Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице под наблюдением медработников.
В целом в 2017 году в африканской республике зарегистрировано порядка тысячи случаев насилия над детьми. Более 70% случаев относятся к действиям сексуального характера в отношение детей и подростков от пяти до семнадцати лет. Остальные случаи нарушений прав связаны с контрабандой детей. Правда, это только официальная статистика.
Не менее уязвимы в Тунисе и женщины – причем, независимо от возраста. В сентябре преступная банда напала на трех тунисок прямо в стенах их дома – пожилую женщину, ее дочь и 15-летнюю внучку. Все были изнасилованы и избиты с особой жестокостью. Позже выяснилось, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а один из нападавших являлся сотрудником местной полиции.
Примерно в это же время от действий сексуального характера пострадала еще одна 18-летняя жительница тунисского Бежа. Девушку под угрозой расправы заставили покинуть пиццерию в центре города и отправиться в более тихое место. Преступник уже передан правоохранителям для допроса.
Ежедневно полиция фиксирует немало подобных случаев нарушения прав и свобод женщин, однако, по мнению экспертов, это лишь вершина айсберга – чаще всего жертвы все-таки молчат о домогательствах. Много юных тунисок из бедных населенных пунктов сталкиваются с этим в домах обеспеченных семейств, где они вынуждены зарабатывать на жизнь для себя и своих многочисленных родственников.
Впрочем, иногда ограничивают свободу тунисок и в собственных семьях. Недавно итальянские власти были вынуждены временно поместить молодую девушку из тунисской диаспоры в приемную семью из-за угроз ее отца. Мужчина запрещал дочери покидать дом под угрозой смерти из-за того, что она "ведет европейский образ жизни".
Напомним, ранее сообщалось о риске возникновения эпидемии холеры в Тунисе. Возбудитель острой кишечной инфекции может проникнуть из соседнего Алжира, где зафиксирована вспышка этого опасного заболевания.
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