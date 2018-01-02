Американские ученые вычислили секрет крепкого и здорового сна. Оказывается, все дело в режиме.

Почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися? Ответ на этот вопрос нашла профессиональный сомнолог, доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон.

"Главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой, – отсутствие постоянного режима", – цитирует специалиста The Daily Mail..

Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время. Если не соблюдать это простое правило, то качество сна будет резко снижаться. Допускается отклонение в один час – как в плюс, так и в минус.

"Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть", – подчеркнула Харрингтон.

По словам сомнолога, в момент, когда человек видит утренний свет, в его мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные "биологические часы".