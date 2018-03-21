К чему снится змея

Выборы президента Макаревич назвал россиян дебилами Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Среда 21 марта
Лента новостей
20:07
Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку
19:53
"ЕР" поможет доработать новый школьный стандарт по литературе
18:52
Долина показала роскошную грудь на юбилее Резника
17:38
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли
17:36
Почему послы устроили демарш против МИДа по делу Скрипаля
17:18
Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей
17:05
Под Белгородом героически погиб офицер
16:59
Журналист раскрыл жуткие подробности производства колбасы
16:43
Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского
16:29
Цирковой мюзикл "Алиса" возвращается на сцену
16:13
Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
16:10
В Подмосковье произошел крупный пожар
16:04
Пассажир снял НЛО на смартфон из самолета (видео)
16:00
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
15:49
Главные "хотелки" Киева
15:46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
15:45
СМИ отправили Лаврова в отставку
15:28
Преснякова тайно обсудила с Пугачевой будущее сына
15:23
Странное отравление в Подмосковье: счет пострадавших пошел на сотни
15:08
Уткин публично унизил Дзюбу
15:04
Красотка с обезображенной ногой стала супермоделью
14:54
Киев разорвал последний договор с Москвой
14:41
Панин с огромным долгом сбежал из России
14:38
17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина
14:36
Госдума законодательно защитит бойцов Росгвардии
14:26
"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
14:21
Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее
14:08
Путь от одиночества к счастью общения
13:54
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
13:43
Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
13:40
Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником
13:36
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
13:26
В Москве появится новая пешеходная набережная
13:25
Уволен мэр Калининграда
13:20
Ученые: Всемирный потоп совсем близок
13:15
Забывчивая пенсионерка обвинила соседа в краже и угрожала топором
13:14
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
13:11
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
13:09
Пенсии россиян будут считать по-новому
13:06
50-летняя Стриженова сообщила о беременности
12:56
Три десятка школьников отравились газом под Москвой
12:51
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери
12:39
Басков объявил о дочери от Лопыревой
12:30
Российская школьница ранила семерых одноклассников из пистолета
12:28
Украинские вымогатели напали на Россию
12:18
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
12:13
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
12:04
Азиза призналась в проблемах с алкоголем
11:55
"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой
11:45
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
11:42
Infiniti Q60: бесконечная красота
11:23
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
11:00
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
10:51
Пресняков коснулся груди Бузовой и рассказал о считаных днях
10:47
Госдума поздравила Владимира Путина с победой на выборах
10:46
В семье Максаковой новые неприятности
10:23
ЦБ забрал лицензию еще одного банка
10:17
Российским автомобилистам разрешили водку
10:07
Ученые синтезировали новую форму жизни
09:40
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
09:35
Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни
09:29
Певец Леонид Агутин: Я был в секте
09:25
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
09:04
Трепещи, Европа: уральский "Терминатор" показан на видео
08:58
Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя
08:42
У больного раком Маккейна случился приступ из-за победы Путина
08:42
Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме
08:33
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России
08:23
В московском метро в утренний час пик встали поезда
08:16
Известный миллиардер умер в возрасте 91 года
21:55
Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой
21:46
Москвичку пришибло глыбой льда (видео)
21:30
Фракция "ЕР" запустила два Telegram-канала
21:28
Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
21:12
Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
20:59
Володин: Абсолютная победа Путина закономерна
20:56
Устроивший бойню в школе подросток скончался
20:36
Алла Пугачева: Я очень боюсь
20:22
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
19:53
Опухшая Бузова перепугала народ
19:44
Умер бывший глава МВД Виктор Ерин
19:35
В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
19:34
Россиян атаковала новая вспышка гриппа
19:26
Бывшим любовником Максаковой заинтересовался Интерпол
19:09
Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой
19:06
После обрушения дома в Мурманске возбудили дело
18:40
Малахов вывел на чистую воду внебрачную дочь Абдулова
17:55
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
17:51
Известного актера объявили в розыск за избиение любовницы
17:38
Главный рецепт для красивой кожи
17:32
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае
17:26
В Мурманске обрушилась многоэтажка
17:11
МИД Чехии вызвал посла России
16:58
Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
16:44
По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар
16:27
Ученые научились контролировать желания людей?
16:22
"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало
16:16
В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов
16:13
Под Москвой случилось смертельное ДТП
16:05
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Престарелый Джигарханян нашел замену Цымбалюк-Романовской
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Сонник

К чему снится змея

Кадр youtube.com
Змея – символ мудрости, поэтому, встретив ее во сне, в скором времени ожидайте получения важной информации. Чтобы понять, к чему снится появление гада, необходимо заглянуть в сонник, который поможет расшифровать тайный смысл ночного послания.
прочитано 311 раз

Так, по соннику Миллера змея во сне – предвестник столкновения со злостью окружающих. Вероятнее всего, вас ждет предательство и сплетни со стороны близких людей. Если во сне вас укусила змея, то сонник предупреждает о грядущих неприятностях на работе. Вас может ожидать неприятный разговор с начальником или сокращение заработной платы.

ПО ТЕМЕ

К чему снится кровотечение

К чему снится снег

К чему снится покойник

С такой трактовкой солидарен и сонник Ванги, змея согласно которому предвещает выяснение отношений с недоброжелателями. Причем все начнется со скрытой вражды, которая впоследствии перерастет в открытую войну. Если снится, что змея уползает от вас, ожидайте прекращения конфликта без особых усилий с вашей стороны.

Если обратиться к соннику Фрейда, то мы сможем узнать: змея с тремя головами во сне связана с ближайшим хорошим событием, предвещающим сказочные изменения в повседневной жизни. Важно обратить внимание на поступающую информацию от незнакомцев, чтобы не пропустить действительно стоящее сообщение, которое изменит жизнь раз и навсегда.

Также для верного прочтения смысла сновидения важно распознать, какой вид пресмыкающегося был в ночном видении. Сонник рекомендует больше внимания уделить семейным отношениям, если во сне присутствовали ядовитые змеи. Есть вероятность, что ваша вторая половинка что-то скрывает или имеет связь на стороне. Стоит серьезно поговорить и постараться узнать правду, главное – не переходить на повышенный тон и не провоцировать скандал.

Чтобы выяснить, к чему снится толстая огромная змея, сонник рекомендует вспомнить, какие эмоции вас при этом посетили. Отчаяние от вида змеи во сне предвещает сложности с сердцем, радость сулит новые знакомства, а спокойствие и умиротворение символизируют обеспеченность. Если змея безвредна, но способна задушить, то остерегайтесь падений и ушибов, которые могут привести к серьезным травмам

Автор: Михаил Вштанов21 марта 2018, 19:16

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Политика

Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского
СМИ отправили Лаврова в отставку
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России

Шоу-бизнес

Спрятавшаяся от людей Нетребко: Могу быть "противненькой"
Наркотики и 4 попытки убить себя: Кафельникова раскрылась на "Пусть говорят"
Преснякова тайно обсудила с Пугачевой будущее сына
Панин с огромным долгом сбежал из России

Проишествия

Родители полгода держали девочку в шкафу и насиловали ее
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской

Адвокат бывшей жены Джигарханяна сделала заявление
Шоу-бизнес

Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником

Актеру не было покоя из-за мертвеца в комнате

Шоу-бизнес

17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина

Девушка поставила жесткое условие артисту
Регионы

"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе

Предполагают, что поводом для стрельбы стала ссора одноклассников

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Спорт

31-летняя фигуристка утерла нос молодой чемпионке Загитовой
Уткин публично унизил Дзюбу
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги

Регионы

"Убью, задолбали": три вооруженные девчонки устроили бойню в школе
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru