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Сонник

К чему снится кошка

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Многие россияне часто видят во сне кошек. Dni.Ru выяснили, что это может означать.
прочитано 850 раз

Составители детского сонника считают, что кошка, явившаяся во сне – враг. Она может вести себя агрессивно, нападать и кусать. Если же животное ласкается, то это означает, что наступил мирный период, но, вероятно, это лишь затишье перед бурей – от питомца можно ждать удара в спину.

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Малый Велесов сонник гласит, что тот, кто увидит кошку во сне, скоро обязательно подерется. Возможно, этот человек скоро столкнется со слезами и изменой.

Иначе кошку во сне рассматривают составители семейного сонника. Специалисты предполагают, что животное, появившееся во время ночных грез, сулит неприятности на работе или проблемы с женой. А нападающая из кустов кошка и вовсе считается одним из самых дурных предзнаменований.

Иначе этот символ трактуют в Китае. Так, в соннике князя Чжоу-Гуна написано, что кошка во сне может предвещать нечто хорошее. Например, если питомец ловит мышь, то это является верным признаком получения большой прибыли и скорого обогащения.

5 марта 2018, 20:19

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