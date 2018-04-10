К чему снятся зубы

Десятки тысяч россиян время от времени видят во сне зубы. Dni.Ru выяснили, что это может означать.

Специалисты по-разному трактуют подобные грезы. Человека, увидевшего во сне зубы, могут ждать как приятные сюрпризы, так и беды.

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Например, малый Велесов сонник описывает сразу несколько ситуаций. Так, выпадающий во сне зуб – символ смерти и болезни. При этом расположение зуба может несколько конкретизировать угрозу. Если он находится на левой стороне полости рта, то несчастье ждет близкого родственника, если на правой – то дальнего.

Библейский сонник Азара дает другое толкование. Его составители считают, что человек, который увидел белые зубы во сне, будет жить в благополучии. Хуже, если зуб оказался сломан. Особенно печально, если это привиделось в ночь на понедельник: тогда стоит готовиться к отказу после долгого и томительного ожидания что бы то ни было.

Авторы женского сонника сходятся во мнении, что чаще всего зуб является символом чего-то плохого. Человека, который увидел такой сон, ждут болезни и столкновения с неприятелями. А потеря зубов во сне и вовсе сулит ужасную тяготу.

Русский народный сонник гласит, что зубы символизируют жизненную силу и агрессию. Когда этот знак появляется во сне, он может сулить как что-то хорошее, так и нечто плохое.