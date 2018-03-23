Как быстро уснуть

Российские медики поделились секретом хорошего сна. Для того, чтобы высыпаться, они призывают меньше времени уделять мобильным гаджетам и отказаться от снотворных.

Хронический недосып и бессонница стали частыми спутниками людей всех возрастов и профессий. По статистике, более половины населения мира имеют проблемы со сном: 10–15% людей страдают бессонницей, а 30%— храпят. Одна из основных причин нарушений сна – постоянное использование компьютеров, планшетов и смартфонов, убежден председатель Правления Ассоциации врачей общей практики Сергей Чудаков. По словам кандидата медицинских наук, эта проблема касается всех возрастов, но в особую группу риска входят школьники и студенты, которые ежедневно перерабатывают огромное количество информации. Сюда же относятся и все представители интеллектуального труда, – рассказывает Чудаков.

Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рекомендует в ночное время суток воздержаться от использования смартфонов, планшетов и других гаджетов. "Свет от экранов по некоторым характеристикам схож с дневным, солнечным светом. Воздействуя на сетчатку, он подавляет выработку в головном мозге гормона сна мелатонина", – объяснил эксперт.

Также Чудаков предостерег от использования снотворных средств, передает РИА ФАН. Эксперт сообщил, что они могут попросту отключить функцию бодрствования, и человек будет чувствовать себя разбитым.

Еще одной причиной плохого сна медики называют прокрастинацию. Чтобы сладко спать и хорошо высыпаться, Чудаков советует не откладывать решение проблем на следующий день. "Это основная причина, по которой люди не могут заснуть. Все лежат в постели и обдумывают неразрешенные конфликты, дела. Желательно этот цикл завершать до того, как вы легли в постель. Можно сосредоточиться на том, что ты сделал, подвести хорошие итоги", – разъяснил медик.