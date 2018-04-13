К чему снится платье
Надеть во сне новое платье – это благоприятный знак, который сулит реализацию задуманных замыслов, богатство и прибыль. Более того, это предзнаменует то, что скоро в вашей жизни наступят большие перемены. Видеть в своем сновидении чистую одежду – к процветанию, но если на ней есть небольшое пятно, то это означает, что на пути к намеченной цели вы столкнетесь с трудностями. Для девушек обновка имеет особое значение, так как это предвестник знакомств, которые могут закончиться свадьбой.
Если приснилось грязное или порванное платье, то стоит насторожиться. Возможно, в вашем близком окружении есть завистники и недоброжелатели. Видеть пятна или дырки на одежде означает, что нельзя доверять всему, что вам говорят. То, к чему снится примерка нового платья, сонники объясняют так: для женщины это предвещает встречу с соперницей. Однако если ради наряда девушка вынуждена была похудеть, то это значит, что сновидице удастся избавиться от конкурентки и завоевать любовь своего избранника.
Роскошное платье прошлых веков сонники интерпретируют как повышение авторитета в коллективе и получение богатого опыта. Если вы видите такую одежду на другой даме, то она выше вас по статусу или старше по возрасту, остальное будет зависеть от сюжета сновидения. Приснилось, что вы шьете новое платье – в скором времени может возникнуть сложная ситуация, в которой родственники будут ждать от вас плана действий. Согласно сонникам, надеть изготовленный собственными руками предмет гардероба означает, что наяву появятся завистники – на работе или в личной жизни.
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