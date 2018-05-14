Тысячи россиян задаются вопросом: к чему снится квартира? Dni.Ru изучили самые необычные толкования этого знамения.

Досконально квартиру как символ изучили составители сонника йогов. Авторы уверены, что жилплощадь являет собой физическое тело, в котором находится множество других.

В данном случае значение играют даже такие мелочи, как этаж. Например, если квартира во сне располагается на первом этаже здания, то грезы могут относиться к состоянию ума, а если на третьем – стоит задуматься о душе.

Более "приземленное" толкование дает сонник странника. Его составители считают, что роскошная квартира во сне символизирует бедность, а ремонт в квартире сулит скорый переезд. Интересно, что если человек во сне сдает или снимает квартиру – это говорит о развитии любовной связи.

Практичные советы дают и авторы психологического сонника. Они рассказали, что человек, которому снится переезд в новую квартиру, должен готовиться к путешествию. Ремонт же в ночных грезах говорит о стремлении собственными руками прокладывать путь к светлому будущему.