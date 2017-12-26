Газзаев посмеялся над "беременным" Мутко

Решение Виталия Мутко временно покинуть пост главы Российского футбольного союза не нашло понимания у его коллег. Депутат Госдумы Валерий Газзаев уверен, что такая позиция недостойна настоящего мужчины.

Временно можно быть только беременным, прокомментировал зампред комитета Госдумы по спорту действия вице-премьера. Валерий Газзаев считает, что Виталию Мутко надо было набраться мужества и поставить точку. Четырехкратный чемпион России по футболу подчеркнул, что впервые слышит формулировку "временное приостановление обязанностей на посту главы РФС", передает РИА ФАН.

"Временно можно быть только беременным! Такое ощущение, что руководитель РФС пытается ухватиться за последнюю соломинку, лишь бы удержаться на посту. Это не красит мужчину", – заявил Газзаев. Депутат отметил, что лично ему такая постановка вопроса непонятна.

"Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение. Он либо должен остаться и сказать, что все это блеф, что против него говорят, либо сказать, что он подает в отставку, потому что не решил определенные вопросы. Другого мнения быть не может", – цитирует Газзаева РИА Новости.

Вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко 25 декабря объявил о приостановке деятельности в качестве главы Российского футбольного союза на полгода. Исполнять обязанности президента РФС будет Александр Алаев, гендиректор Российского футбольного союза.

Член исполкома РФС, советский футболист Александр Мирзоян назвал принятое вице-премьером решение правильным. "Виталий Леонтьевич должен защитить честь наших спортсменов, которые были не по праву ущемлены. Если бы он не стал защищать и себя, то получается, согласился бы с обвинениями МОКа. Поэтому он временно отходит от дел в РФС", – сказал Мирзоян.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Чиновник заявил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд на решение МОК.