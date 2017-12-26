Российских спортсменов лишили Олимпиады студенты

"Эксперты", исследовавшие банки с допинг-пробами российских спортсменов, не обладали достаточной квалификацией. Как выяснилось, это были обычные швейцарские студенты.

Исследование банок, в которых содержались допинг-пробы спортсменов из России, Международный олимпийский комитет заказал Университету Лозанны в Швейцарии. Как выяснилось, так называемые эксперты, которые занялись изучением контейнеров, не были постоянными сотрудниками университета.

Члены группы были привлечены на временной основе. Кроме того, они не имели необходимого опыта работы и образования по специальности "судебный эксперт", поскольку являлись обычными студентами, прослушавшими 15-дневный курс по этой дисциплине.

В начале декабря МОК отстранил олимпийскую сборную России от Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, позволив не замешанным в допинге-скандале россиянам принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом, напоминает "Матч-ТВ".

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту 2010 года Иван Скобрев видит опасность в том, что допинг-пробы спортсменов плохо охраняются. "Так ведь тогда получается, что любая допинг-проба не защищена. "Чистый" ты или "грязный" – в лаборатории что с тобой захотят, то и сделают. Вот с чем надо разбираться! Это же очень опасный прецедент. Надо сделать так, чтобы в будущем такого в принципе быть не могло", – подчеркнул конькобежец.

Скобрев рассчитывает на то, что Спортивный арбитражный суд примет справедливое решение в отношении российских спортсменов, дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом. "20 января начнутся слушания в Спортивном арбитражном суде. Надеюсь, там будут работать квалифицированные судьи, которые во всем разберутся и сделают правильные выводы", – сказал спортсмен. В то же время, по его мнению, надо выяснить, имели ли место какие-то подмены в пробах.