Тутберидзе взашей выгнала Загитову

Тренер фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о принципах своей работы. Она не жалеет юных воспитанников.

Наставница призналась, что в свое время выгнала будущую чемпионку Европы Загитову за детское отношение к работе. Судя по всему, столь жесткое решение тренера положительно повлияло на спортсменку.

"Она у другого тренера поболталась пару месяцев, никто ее не заставлял. Тогда ее родители собрались уезжать обратно в Ижевск, и тут Алина осознала, что не может безо льда", – цитирует Этери Тутберидзе журнал Vogue.

Наставница российских фигуристок с подопечными не церемонится. По ее словам, тренирует девочек она с иронией, а иногда даже может обидеть, но все – через шутку. "Ранимому, запуганному, залюбленному дома ребенку со мной будет тяжело. А те, кто приходит на тренировку в первый раз и не замыкается, шутит, – вот это мои ребята", – отметила Тутберидзе.

Однако такой строгости тренера есть объяснение. "Когда девочки взрослеют, организм начинает готовиться к материнству, начинает замедляться, беречь себя", – объяснила Этери. "Сейчас многие ратуют за то, чтобы поднять планку допуска во взрослые соревнования до 18 лет, но тогда начнется регресс", – уверена она.

Поздравляем новую чемпионку Европы! ������Алина Загитова завоевала золото #ЧЕ по фигурному катанию в Москве. Евгения Медведева — серебряный призер! pic.twitter.com/rgiRMlGV38 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 20 января 2018 г.

Напомним, в Москве с 17 по 21 января прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. В женском одиночном катании золото взяла 15-летняя дебютантка Алина Загитова. Победителем в мужской категории стал испанец Хавьер Фернандес. Лидером в противостоянии спортивных пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, лучшими среди танцевальных пар – представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.