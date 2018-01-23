"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады

Решение МОК об отстранении от Олимпиады в Пхенчхане российского биатлониста Антона Шипулина повергло в шок его супругу. Луиза призналась, что у нее просто нет слов. Международный олимпийский комитет исключил из списка приглашенных на Игры всех россиян, участвовавших в сочинской Олимпиаде.

Супруга биатлониста Антона Шипулина Луиза надеется, что выход из ситуации все же есть. Тем не менее на известие об отстранении атлета от Игр она отреагировала весьма эмоционально.

"Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть", – написала Луиза Шипулина в Instagram.

Как стало известно, в Пхенчхан не приглашены все российские спортсмены, принимавшие участие в сочинских соревнованиях в 2014 году. В их числе, кроме лидера команды по биатлону Антона Шипулина, олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. МОК руководствовался странными критериями: отсеял всех участников Игр в Сочи, притом что ни один из них не фигурировал в докладе так называемой комиссии Освальда.

Новость о том, что олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов, повергла в шок известного комментатора Дмитрия Губерниева. "Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры??? Лидеры наших биатлонистов и лыжников??? Как и Виктор Ан??? Парней нет в списке приглашенных??? Разум отказывается в это верить!!! Я не знаю, что делать!!! Правда!" – написал он на своей странице в Instagram.

Решения МОК вызвали возмущение не только в России. Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением, раскритиковав действия чиновников от спорта: "Мы не побоимся сказать, что решение МОК – нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014. После тех Игр они сдали сотни допинг-проб, огромное количество из которых – в последние месяцы. И ни одной положительной не было!"

Авторы заявления назвали решение МОК скандальным и отметили, что в последние дни чиновники отстранили от Олимпиады множество российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств. Французские журналисты выразили надежду, что россиянам удастся добиться справедливости через суд.

Большинство пользователей Сети считают действия чиновников позорными и выражают мнение, что России следует бойкотировать Олимпиаду-2018. Однако это может привести к необратимым последствиям, предупредил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Меня очень пугает слово "бойкот". Понятно, что происходящее сейчас – преступно, но бойкот поведет к необратимым последствиям. По правилам МОК, тогда наша команда не сможет выступить и на следующих Олимпийских играх. То есть мы потеряем целое поколение спортсменов", - цитирует Свищева "Спорт-экспресс".

Президент федерации считает, что к такой мере можно обратиться лишь в самом крайнем случае. Сейчас же не следует оставлять попыток договориться, прибегнуть к помощи дипломатии. Среди керлингистов отстраненных от Олимпиады спортсменов нет.