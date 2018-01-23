"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
Супруга биатлониста Антона Шипулина Луиза надеется, что выход из ситуации все же есть. Тем не менее на известие об отстранении атлета от Игр она отреагировала весьма эмоционально.
"Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть", – написала Луиза Шипулина в Instagram.
Как стало известно, в Пхенчхан не приглашены все российские спортсмены, принимавшие участие в сочинских соревнованиях в 2014 году. В их числе, кроме лидера команды по биатлону Антона Шипулина, олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов. МОК руководствовался странными критериями: отсеял всех участников Игр в Сочи, притом что ни один из них не фигурировал в докладе так называемой комиссии Освальда.
Новость о том, что олимпийская команда России лишилась еще двух спортсменов, повергла в шок известного комментатора Дмитрия Губерниева. "Антон Шипулин и Сергей Устюгов не едут на Олимпийские игры??? Лидеры наших биатлонистов и лыжников??? Как и Виктор Ан??? Парней нет в списке приглашенных??? Разум отказывается в это верить!!! Я не знаю, что делать!!! Правда!" – написал он на своей странице в Instagram.
Решения МОК вызвали возмущение не только в России. Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением, раскритиковав действия чиновников от спорта: "Мы не побоимся сказать, что решение МОК – нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014. После тех Игр они сдали сотни допинг-проб, огромное количество из которых – в последние месяцы. И ни одной положительной не было!"
#Scandale : #Shipulin et #Ustiugov privés de JO ! Une véritable honte et un déni de justice ! Le CIO se ridiculise.https://t.co/KoIPsUtjyU pic.twitter.com/zcNLdOhLfg— Ski Nordique (@SkiNordique_net) 23 января 2018 г.
Авторы заявления назвали решение МОК скандальным и отметили, что в последние дни чиновники отстранили от Олимпиады множество российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств. Французские журналисты выразили надежду, что россиянам удастся добиться справедливости через суд.
Большинство пользователей Сети считают действия чиновников позорными и выражают мнение, что России следует бойкотировать Олимпиаду-2018. Однако это может привести к необратимым последствиям, предупредил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
"Меня очень пугает слово "бойкот". Понятно, что происходящее сейчас – преступно, но бойкот поведет к необратимым последствиям. По правилам МОК, тогда наша команда не сможет выступить и на следующих Олимпийских играх. То есть мы потеряем целое поколение спортсменов", - цитирует Свищева "Спорт-экспресс".
Вы что охренели там все???�� Просто нет слов, смешно уже, до абсурда доходит. МОК отстраняет от игр сильнейших, ни в чем не замешанных, спортсменов сборной России, без объяснения причин. Такое ощущение что спецзаказ какой-то, не допускают до Олимпиады чистых спортсменов, никогда не замешанных в допинговых историях и причём лидеров сборной. Виктор Ан-лидер шорт трека, Сергей Устюгов-лыжных гонок, Антон Шипулин-биатлона. Кто следующий? На что в этих случаях ссылается МОК, никому не понятно. Идёт борьба не столько с допингом, сколько с Россией в целом. Держитесь парни, мы с вами! Предлагаю байкотировать эту чёртову олимпиаду раз на то пошло, пусть сами там соревнуются между собой. И распустить эти некомпетентные структуры МОК и ВАДА. #абсурд #norussianogames #nogames #викторан #сергейустюгов #антоншипулин #мок #вада #olimpicgames2018 #макларен #родченков #комиссияосвальда #списокдюшес #допинг #олимпиада2018 #пхенчхан2018 #шорттрек #лыжи #биатлон #спорт #россия #russia #олимпийскиеигры2018
Президент федерации считает, что к такой мере можно обратиться лишь в самом крайнем случае. Сейчас же не следует оставлять попыток договориться, прибегнуть к помощи дипломатии. Среди керлингистов отстраненных от Олимпиады спортсменов нет.
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