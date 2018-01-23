Причина новой волны отстранения россиян от Игр оказалась неожиданной

Выясняются причины недопуска российских спортсменов к Олимпиаде. МОК изучил базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства еще в ноябре 2017 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются", – приводит слова знакомого с ситуацией источника "Советский спорт". Подобная версия раньше не фигурировала в СМИ и спортивных кругах, передает "360".

Таким образом, отметается предыдущая догадка, выдвинутая экспертами и функционерами. Предполагалось, что основанием для отказа нашим спортсменам в участии стал доклад чиновника МОК Ричарда Макларена, в котором фигурировали имена конькобежца Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов»: МОК без объяснений не включил в число участников Олимпиады-2018 Виктора Ана, Антона Шипулина и Евгения Устюгова pic.twitter.com/ojH5iRgXaG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2018 г.

Информация о том, что атлеты могут не поехать на Игры в Пхенчхане, произвела эффект разорвавшейся бомбы. По этому поводу высказались многие россияне, в том числе политики – например, депутат Госдумы Светлана Журова. Она заявила, что без этих трех спортсменов наша команда окажется обезглавленной.

"Выглядит это странно, потому что есть спортсмены, по которым были вопросы, и они хотя бы имеют какую-то почву под собой, чтобы их задавать. По этим трем спортсменам – достаточно странно... При этом мы понимаем, что все трое – не просто лидеры, люди, которые претендуют на медали, но они еще отчасти – дух команды... На них и болельщики ориентируются... Все понимают, что эти люди – ключевые для любой команды. Если они не едут, команда обезглавлена по большому счету", – цитирует Журову РИА Новости.

Недавно появилась информация о том, что МОК не выдал приглашения на Олимпиаду еще двум российским спортсменам. Это биатлонисты Алексей Волков и Евгений Гараничев.