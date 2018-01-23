Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018

Международный олимпийский комитет добрался до российских хоккеистов. Вслед за ведущими лыжниками и конькобежцами чиновники лишили путевок на Олимпиаду в Пхенчхан игроков сборной России по хоккею. В черном списке – по меньшей мере четыре фамилии.

На зимнюю Олимпиаду-2018 не поедут защитники сборной России по хоккею Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. Они не получили приглашения от МОК на Игры в Пхенчхане, сообщает "Чемпионат.com".

"Тяжелый период наступает для нас, будем серьезно готовиться. Болейте за нас", – прокомментировал ситуацию главный тренер российской сборной Олег Знарок. Эти слова он сказал накануне, 22 января, и журналисты сделали вывод, что наставник команды уже тогда знал о решении Олимпийского комитета.

По информации СМИ, Сергей Плотников летом 2017 года получил предупреждение за нарушение допинговых правил. Антон Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата, а вот Валерий Ничушкин и Михаил Науменков ни разу не нарушили допинговые правила.

Ранее сообщалось, что в списке спортсменов, приглашенных МОК в Пхенчхан, не будет ни одного участника Олимпиады 2014 года. Тем не менее на зимние Игры в Южную Корею приглашены защитник сборной Вячеслав Войнов и нападающие Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Все они участвовали в Олимпиаде в Сочи.

«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов»: МОК без объяснений не включил в число участников Олимпиады-2018 Виктора Ана, Антона Шипулина и Евгения Устюгова pic.twitter.com/ojH5iRgXaG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2018 г.

Накануне стало известно, что чиновники МОК не пустили на Олимпиаду знаковых российских спортсменов. Путевки в Пхенчхан лишились биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион, конькобежец Виктор Ан.

Олимпийский комитет России направил письмо в адрес МОК с требованием раскрыть причины, по которым лидеры российских команд не допущены к участию в Олимпиаде в Пхенчхане. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют об отсутствии Шипулина, Устюгова и Ана в списке участников Игр-2018. Он выразил надежду, что ситуация прояснится: по его словам, контакты с МОК осуществляются.