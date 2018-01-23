МОК нелепо оправдался за унижения россиян

Невключение в список приглашенных на Олимпиаду-2018 в Южной Корее спортсменов не означает, что атлет нарушил антидопинговые правила. Этой нелепой отговоркой глава комисии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортменов на Игры в Пхенчхане Валери Фурнейфон попыталась объяснить очередной акт травли и унижения, которым функционеры этой организации подвергли наших атлетов.



Продолжение: Шипулин и другие: кому из россиян запретили ехать на Олимпиаду

"Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры", – заявила она. По ее словам, были "тщательно изучены все возможные обстоятельства".

Словоблудие продолжилось совершенно феерической фразой госпожи Фурнейфон: "Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила".

Получается, что в МОК де-факто признают, что нападки на российских атлетов никак не связаны с предполагаемыми обвинениями в употреблении допинга, а имеют под собой совершенно другие мотивы? Что же, подобную честность можно только поприветствовать.

Вот только отстраненным от соревнований российским спортсменам от этого не легче. До начала зимних Олимпийских игр-2018 остается чуть больше двух недель. И именно сейчас, когда атлеты усиленно заняты подготовкой к соревнованиям, МОК решил развязать очередной акт несправедливой и предвзятой травли наших спортсменов, основанной на лживых утверждениях некоторых беглых авантюристов, предавших родину за автомобили, квартиры и банковские счета в американской валюте.





Всего за несколько дней функционеры МОК отстранили от участия в состязаниях многих именитых спортсменов, которые могли составить серьезную конкуренцию атлетам из других стран. Так, из списка допущенных до Игр спортсменов был исключен шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Потери понесли и фигуристы: участвовать в соревнованиях не смогут члены основного состава нашей сборной, неоднократные призеры чемпионата Европы Ксения Столбова и Иван Букин.

Олимпийская команда России лишилась и биатлонистов Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Шипулин, Устюгов и Ан всегда были "чистыми" спортсменами, прокомментировал нападки МОК первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Очередной жертвой западных спортивных чиновник стала российская хоккейная сборная. На зимнюю Олимпиаду-2018 не поедут защитники нашей команды Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. При этом все указанные выше спортсмены никогда не обвинялись в употреблении допинга.

В начале декабря 2017 года Международный олимпийский комитет принял решение не допускать нашу олимпийскую сборную до Игр-2018 в Пхенчхане. Принять участие в соревнованиях могут отдельные атлеты, которые докажут свою непричастность к употреблению допинга. Они будут выступать под нейтральным (олимпийским) флагом.

