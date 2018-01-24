Как и ожидалось: Родченков опозорился в суде против России

Защищающий российских атлетов в Спортивном арбитражном суде (CAS) юрист Артем Пацев рассказал о ходе заседаний в Женеве. Адвокат сообщил, что один из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков запутался в показаниях во время слушаний, связанных с допинговыми нарушениями на Олимпиаде в Сочи.

"И вчера, и сегодня слушания были непростыми и эмоциональными. Григорий Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях "государственной схемы", – написал Пацев на своей странице в Facebook. Он надеется, что этот факт будет учтен при принятии окончательного решения по российским спортсменам.

Юрист отметил, что арбитры CAS, в отличие от комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, внимательно выслушивали то, о чем говорилось в ходе заседаний. Отметим, что 22 января CAS начал слушания по делам 42 российских спортсменов, которые были отстранены МОК за нарушения антидопинговых правил.

Сейчас проходят слушания только по 39 из них, поскольку биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее. "Были заслушаны свидетельские показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, хотя и в довольно странной обстановке и необычным способом – по требованию представляющего его интересы американского юриста Джима Уолдена, также присутствовавшего во время допроса Родченкова. Показания Родченкова выявили ряд несоответствий в ранее данных им показаниях и представленных им версиях", – сообщает "Чемпионат".

Родченков дает показания в CAS уже после того как отслушали конькобежцев. Лицо закрыто. — Tia (@tia1988) 22 января 2018 г.

Среди конькобежцев в черном списке были Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов и Иван Скобрев. Первые трое лично присутствовали на заседании суда, Скобрев принял участие по видеосвязи. При этом слушания не дали новой информации Ивану, который пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

"Не было ничего интересного, на чем можно было бы заострить внимание. Все проходило в формате вопрос – ответ. Обычные формальности, никакой дополнительной информации нет", – цитирует конькобежца ТАСС. Слушания будут проходить до 28 января. Ожидается, что решения по делам российских спортсменов будут приняты до 2 февраля.

Напомним, Григорий Родченков сбежал из России в январе 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил наших победителей и призеров Олимпийских игр – 2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о "государственной системе допинга" в стране.

