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Спорт

"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде

Татьяна Тарасова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова высказала свое отношение к недопуску наших атлетов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Она объяснила такое решение Международного олимпийского комитета (МОК) политической ситуацией.

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Тарасова крайне возмущена сложившейся ситуацией. Она считает, что чиновники МОК отстранением спортсменов обезглавили российскую сборную. По мнению тренера, Комитет вовсе не борется за чистоту спорта, а преследует другие интересы.

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Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

"Это, конечно, политическая ситуация. МОК сегодня это показал совершенно явно. Просто хочется только матом выражаться… Они поставили нас в такие условия, в которых мы не можем на равных принимать участие в командной борьбе", – цитирует Татьяну Тарасову Sports.ru.

Тренер настолько расстроена происходящим, что не выходит из дома и плачет с самого утра. "Не понимаю, кому может быть выгодно, чтобы русские не принимали участия!" – негодует она. Тарасова уверена: участвовать в Играх-2018 российским спортсменам, несмотря на условия МОК, надо, ведь в противном случае для них Олимпиада окажется закрытой еще на восемь лет.

При этом тренер считает, что бороться с несправедливостью МОК можно ответными, пусть даже провокационными методами. "Я бы на месте наших спортсменов надела знаменитую русскую форму образца Сочи, в которой мы были видны издалека, и вышла бы в ней на церемонию открытия Игр. Пусть они нас дисквалифицируют, – заключила Тарасова. – Потому что этот беспредел надо как-то заканчивать!"

Автор: Людмила Фоканова24 января 2018, 13:08
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