Норвежским лыжникам-астматикам разрешили допинг

Хакеры Fancy Bears опубликовали ряд документов, связанных с допингом в зимних видах спорта. По их мнению, обнаруженные данные позволяют говорить об институциональном заговоре.

Согласно документам, около 70% спортсменов, входящих в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам, являются астматиками и имеют терапевтические исключения на запрещенные препараты. Аналогично обстоят дела и в Швеции.

Кроме того, взломщики раскрыли информацию о том, что представители санного спорта Людвиг Ридер (Италия) и Бригит Платцец (Австрия) недавно избежали наказания за пропуск процедуры допинг-тестирования, передает RT. А норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю получил всего лишь двухмесячную дисквалификацию после положительной допинг-пробы, хотя содержание сальбутамола в его организме превышало норму в десять раз, сообщает "Газета.ru".

Кроме того, хакеры обнаружили, что саночники Бригит Платцец из Австрии и Людвиг Ридер из Италии избежали наказания после того, как отказались проходить допинг-конроль. Ранее Fancy Bears выяснили, что около ста допинг-проб спортсменов, которые были взяты в ходе летних Игр-2016, не были внесены в систему ADAMS.

При этом с российскими спортсменами Международный олимпийский комитет (МОК) не церемонится. Как писали Dni.Ru, МОК отказал 111-ти из них в праве участвовать в Олимпийских играх 2018 года. На Игры не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Это настоящий произвол. У многих западных спортсменов «терапевтические» исключения или предписания; все норвежские лыжники «астматики», а наших гнобят. — Алгебраистова Фатима (@fataalg) 5 декабря 2017 г.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга спортсменам было разрешено участвовать в Олимпиаде на индивидуальной основе под нейтральным флагом. Использование цвета национального флага и исполнение гимн страны – категорически запрещены.