Он не русский: пойманного на допинге бегуна из США признали невиновным

Гил Робертс признан невиновным в употреблении допинга. По мнению Спортивного арбитражного суда (CAS), найденное в организме американского бегуна запрещенное вещество не могло повлиять на результаты.

Пробенецид – вещество, запрещенное к применению спортсменами – попало в организм атлета из США во время поцелуя с подругой. Девушка использовала его для лечения некой инфекции. Такую историю рассказывал сам Робертс в марте 2017 года – после того, как препарат обнаружили в допинг-пробе олимпийского чемпиона Рио.

Американец – олимпийский чемпион 2016 года в эстафете 4 по 100 метров. На этих Играх отсутствовала сборная России по легкой атлетике, которая пропустила соревнования из-за дисквалификации, наложенной на Всероссийскую федерацию легкой атлетики за неоднократное нарушение антидопинговых правил.

Американская арбитражная ассоциация отказалась дисквалифицировать спортсмена. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с этим не согласилось и подало апелляцию в CAS. И вот теперь спортивный арбитраж решил, что незначительное содержание пробенецида не могло повлиять на результаты Робертса – об этом сообщается на сайте организации.

#Олимпиада не для всех. МОК не выдал приглашения на Игры 111 российским спортсменам pic.twitter.com/06Vwv5ly5k — CGTN на русском (@cgtnrussian) 25 января 2018 г.

Как писали Dni.Ru, Международный олимпийский комитет отказал 111 российским спортсменам в праве участвовать в Играх 2018 года. До открытия Олимпиады осталось мало времени, и для многих атлетов это решение стало ударом. В частности, на Игры не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.