МОК предъявил особые требования к России

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал критерии недопуска россиян на Олимпиаду-2018. В перечень вошли 17 пунктов.

В списке – упоминание наших спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, а также более ранние случаи якобы имевшего место употребления запрещенных препаратов россиянами. Также в документе на сайте комитета говорится о наличии или отсутствии пометок на пробирках с допинг-тестами спортсменов, анализ содержания в них соли и несоответствие ДНК.

Кроме того, в список вошло фигурирование спортсменов в системе ADAMS (проверка местонахождения спортсменов), рекомендации экспертов МОК, специалистов WADA и руководства международных федераций зимних видов спорта. Примечательно, что жесткие требования МОК работают только в отношении России. По непонятным причинам представителей других стран столь трепетно не проверяют. Например, те же пресловутых норвежских астматиков.

Астма и уклонение от допинг-тестов: хакеры Fancy Bears выявили нарушения антидопинговых правил в санном спорте https://t.co/u75x6FMEo7 pic.twitter.com/Dz4U69JrNY — RT на русском (@RT_russian) 25 января 2018 г.

Решение о приглашении спортсменов из нашей страны на Олимпиаду принималось на основании результатов повторных проверок допинг-тестов и упоминаний в системе LIMS (базе данных Московской антидопинговой лаборатории).

Как писали Dni.Ru, МОК отказал 111 российским спортсменам в праве участвовать в Олимпийских играх 2018 года. В частности, на Игры не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова.

Когда Виктор Ан бегал за Южную Корею - не было никакого допинга, как только начал бегать за Россию - допинг появился. Вывод - допингом является гражданство России. — юрий (@pochtsssr) 25 января 2018 г.

Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. "Чистым" спортсменам было разрешено участвовать в Олимпиаде на индивидуальной основе под нейтральным флагом. Использование цвета национального флага и исполнение гимна страны категорически запрещены.