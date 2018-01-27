Крик души биатлонистки Юрловой довел до слез

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ее до Олимпийских игр в Пхенчхане. Коллеги тут же отреагировали на трогательное послание спортсменки.



"Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях. Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня – это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх", – заявила Юрлова на своей странице в соцсети.

По словам биатлонистки, в действиях МОК нет борьбы с допингом. "Я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры – потенциальная возможность выиграть медаль", – продолжила спортсменка.

Екатерина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. "Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков! Русские не сдаются!" – заключила она.

На крик души Юрловой тут же откликнулись атлеты со всего мира. "Катя, казахи с вами. Переживаем и не верим во все то, что происходит с вами! Все, что не убивает нас, делает сильнее", – написала россиянке казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина.

"Катюха. Не представляю, что творится у тебя в душе, когда забирают твою мечту, к которой ты шла всю жизнь. Все это так противно! Держись, друг. МОК рушит молодые судьбы", – поддержала подругу чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова.

"Я ждал, что МОК утвердит твое имя так же, как и Матвея Елисеева… Отказываюсь верить в то, что ты мошенничала. Это несправедливо. Мне очень жаль", – прокомментировал запись Екатерины французский биатлонист Антонен Гигонна.

Публикация от Ekaterina Yurlova-Percht (@yurlovaeka) Янв 26, 2018 at 12:01 PST

Не остались в стороне и рядовые болельщики. "Слезы на глазах, как же так, Олимпиада без Кати будет не интересна", "Держитесь , Катя))) Не падайте духом. Россия с Вами", "Катюша, продолжай бороться, не сдавайся, хуже уже не будет. Для нас ты давно олимпийская чемпионка", – написали биатлонистке поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).