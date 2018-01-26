МОК залез в спальни россиян
Впрочем, в правилах поведения прописана небольшая поблажка – с согласия МОК российская делегация сможет вывесить национальный флаг в своих спальнях и закрытых помещениях. Все это выглядит как издевательство над нашими спортсменами, которым надлежит воздерживаться в Пхенчхане от любой формы публичной активности и общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России.
Получается, что за смайлик с российским флагом в Twitter или Instagram, к примеру, поставленный в конце предложения "Мы победили!" – можно будет вылететь с Олимпиады и отправиться на родину, не дождавшись окончания Игр.
Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады, сказано в правилах МОК.
Также запрещено участие в каких-либо альтернативных церемониях награждения, где может звучать российский гимн или использоваться российская символика. Продажа российской формы с национальными эмблемами также не допускается.
Чиновники МОК будут круглосуточно следить за всеми 169 российскими спортсменами, для этого создана специальная комиссию за контролем по соблюдению правил, передает RT.
Заканчивать пора с олимпийским движением https://t.co/rYztHvp2av #Олимпиада— Слово и дело. (@jarilo2) 24 января 2018 г.
Напомним, что на этой неделе Международный олимпийский комитет опубликовал список из 111-ти российских спортсменов, которые не получат приглашение на Олимпиаду в Южной Корее. До открытия Игр осталось чуть более двух недель и для многих атлетов решение МОК стало настоящим ударом.
Известно, что на Олимпиаду, среди прочих, не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова. Команды во всех видах спорта оказались фактически обезглавлены – сильнейшие спортсмены, за спиной которых победы на престижных турнирах, вынуждены будут наблюдать за Олимпиадой по телевизору.
Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.
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