МОК залез в спальни россиян

Чиновники МОК, похоже, решили окончательно деморализовать российских спортсменов, небольшая группа которых все-таки допущена на Олимпиаду в Пхенчхан. Опубликованы правила поведения атлетов, которым под страхом полной дисквалификации запрещено использовать национальный флаг и петь гимн России.

Впрочем, в правилах поведения прописана небольшая поблажка – с согласия МОК российская делегация сможет вывесить национальный флаг в своих спальнях и закрытых помещениях. Все это выглядит как издевательство над нашими спортсменами, которым надлежит воздерживаться в Пхенчхане от любой формы публичной активности и общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России.

Получается, что за смайлик с российским флагом в Twitter или Instagram, к примеру, поставленный в конце предложения "Мы победили!" – можно будет вылететь с Олимпиады и отправиться на родину, не дождавшись окончания Игр.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады, сказано в правилах МОК.

Также запрещено участие в каких-либо альтернативных церемониях награждения, где может звучать российский гимн или использоваться российская символика. Продажа российской формы с национальными эмблемами также не допускается.

Чиновники МОК будут круглосуточно следить за всеми 169 российскими спортсменами, для этого создана специальная комиссию за контролем по соблюдению правил, передает RT.

Напомним, что на этой неделе Международный олимпийский комитет опубликовал список из 111-ти российских спортсменов, которые не получат приглашение на Олимпиаду в Южной Корее. До открытия Игр осталось чуть более двух недель и для многих атлетов решение МОК стало настоящим ударом.

Известно, что на Олимпиаду, среди прочих, не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова. Команды во всех видах спорта оказались фактически обезглавлены – сильнейшие спортсмены, за спиной которых победы на престижных турнирах, вынуждены будут наблюдать за Олимпиадой по телевизору.





Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.