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Спорт

Униженные российские атлеты заставили Запад одуматься

Екатерина Юрлова-Перхт, Виктор Ан, Антон Шипулин. Фото: Dni.Ru
Очередные нападки Международного олимпийского комитета (МОК) на российский спорт и совершенно безосновательное отстранение самых сильных членов нашей сборной взбудоражило Запад. Россиян поддержали не только спортсмены, но и спортивные чиновники самого высокого ранга.

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"Глупо не допускать россиян на Олимпиаду только потому, что они участвовали в Играх в Сочи", – прокомментировал ситуацию президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг. По его словам, позиция МОК вызывает недоумение, поскольку нет никаких доказательств, что отстраненные от участия в соревнованиях российские атлеты были вовлечены в какие-либо противоправные схемы.

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Не менее жестко выступил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джан Франко Каспер. Он написал письмо спортивному директору Международного олимпийского комитета Киту Макконнелу, потребовав объяснить недопуск ряда российских спортсменов на Игры в южнокорейском Пхенчхане.

По его словам, последний список отстраненных атлетов "вызывает большие вопросы". "Это крайне разочаровывает и ставит под сомнение плодотворность работы зимних федераций с МОК", – заявил Каспер.

В свою очередь генеральный секретарь финского Центра спортивной этики Харри Сювалсами прямо назвал последние нападки МОК на российских спортсменов "идиотскими". "Отстраненные спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать. Критерии должны быть жесткими", – недоумевает он.

Фото: GLOBAL LOOK press/Harry E. Walker

Тренер российской лыжной команды Маркус Крамер признался, что постоянно получает слова поддержки от иностранных коллег. По его словам, зарубежные тренеры с недоумением относятся к продолжающейся травле России на международной спортивной арене. "Мы все работали четыре долгих года ради Олимпиады, и теперь за одну секунду у нас отняли мечту. Нельзя просто взять и сказать типа "извини, ты не можешь стартовать".

Для меня это грандиозный скандал и полнейшая несправедливость", – сокрушается Крамер.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане стартуют 9 февраля. За несколько недель до начала соревнований чиновники МОК подвергли российских спортсменов очередному акту травли и унижения. Функционеры организации отстранили от участия в состязаниях многих именитых атлетов, которые могли составить серьезную конкуренцию спортсменам из других стран.


Так, из списка допущенных до Игр атлетов был исключен шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Потери понесли и фигуристы: участвовать в соревнованиях не смогут члены основного состава нашей сборной, неоднократные призеры чемпионата Европы Ксения Столбова и Иван Букин.

Серьезным ударом по нашей олимпийской команде стало отстранение от состязаний лыжника Сергея Устюгова и биатлониста Антона Шипулина. Каток МОК проехался и по нашим хоккеистам: на Игры в Пхенчхане не поедут защитники российской команды Михаил Науменков и Антон Белов, нападающие Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.


В начале декабря прошлого года российская сборная была отстранена от участия в Олимпиаде в соответствии с решением МОК. Право поехать на Игры получили лишь спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга. Однако все указанные выше атлеты никогда не обвинялись в применении запрещенных стимулирующих препаратов. Тем не менее это не помешало чиновникам МОК нагло и безапелляционно отстранить атлетов от соревнований.

Функционеры МОК попытались оправдаться за свои действия. Глава комиссии Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на зимние Игры-2018 Валери Фурнейфон выдала совершенно феерическую фразу: "Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила". Получается, что в МОК сами признались: травля наших спортсменов не имеет ничего общего с предполагаемыми обвинениями в использовании допинга, а имеет под собой совсем другие мотивы.

Автор: Иван Поляков29 января 2018, 16:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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