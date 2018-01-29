Униженные российские атлеты заставили Запад одуматься

Очередные нападки Международного олимпийского комитета (МОК) на российский спорт и совершенно безосновательное отстранение самых сильных членов нашей сборной взбудоражило Запад. Россиян поддержали не только спортсмены, но и спортивные чиновники самого высокого ранга.



"Глупо не допускать россиян на Олимпиаду только потому, что они участвовали в Играх в Сочи", – прокомментировал ситуацию президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг. По его словам, позиция МОК вызывает недоумение, поскольку нет никаких доказательств, что отстраненные от участия в соревнованиях российские атлеты были вовлечены в какие-либо противоправные схемы.

Не менее жестко выступил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джан Франко Каспер. Он написал письмо спортивному директору Международного олимпийского комитета Киту Макконнелу, потребовав объяснить недопуск ряда российских спортсменов на Игры в южнокорейском Пхенчхане.

По его словам, последний список отстраненных атлетов "вызывает большие вопросы". "Это крайне разочаровывает и ставит под сомнение плодотворность работы зимних федераций с МОК", – заявил Каспер.

В свою очередь генеральный секретарь финского Центра спортивной этики Харри Сювалсами прямо назвал последние нападки МОК на российских спортсменов "идиотскими". "Отстраненные спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать. Критерии должны быть жесткими", – недоумевает он.





Тренер российской лыжной команды Маркус Крамер признался, что постоянно получает слова поддержки от иностранных коллег. По его словам, зарубежные тренеры с недоумением относятся к продолжающейся травле России на международной спортивной арене. "Мы все работали четыре долгих года ради Олимпиады, и теперь за одну секунду у нас отняли мечту. Нельзя просто взять и сказать типа "извини, ты не можешь стартовать".

Для меня это грандиозный скандал и полнейшая несправедливость", – сокрушается Крамер.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане стартуют 9 февраля. За несколько недель до начала соревнований чиновники МОК подвергли российских спортсменов очередному акту травли и унижения. Функционеры организации отстранили от участия в состязаниях многих именитых атлетов, которые могли составить серьезную конкуренцию спортсменам из других стран.





Так, из списка допущенных до Игр атлетов был исключен шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Потери понесли и фигуристы: участвовать в соревнованиях не смогут члены основного состава нашей сборной, неоднократные призеры чемпионата Европы Ксения Столбова и Иван Букин.

Серьезным ударом по нашей олимпийской команде стало отстранение от состязаний лыжника Сергея Устюгова и биатлониста Антона Шипулина. Каток МОК проехался и по нашим хоккеистам: на Игры в Пхенчхане не поедут защитники российской команды Михаил Науменков и Антон Белов, нападающие Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.





В начале декабря прошлого года российская сборная была отстранена от участия в Олимпиаде в соответствии с решением МОК. Право поехать на Игры получили лишь спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга. Однако все указанные выше атлеты никогда не обвинялись в применении запрещенных стимулирующих препаратов. Тем не менее это не помешало чиновникам МОК нагло и безапелляционно отстранить атлетов от соревнований.

Функционеры МОК попытались оправдаться за свои действия. Глава комиссии Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на зимние Игры-2018 Валери Фурнейфон выдала совершенно феерическую фразу: "Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила". Получается, что в МОК сами признались: травля наших спортсменов не имеет ничего общего с предполагаемыми обвинениями в использовании допинга, а имеет под собой совсем другие мотивы.

