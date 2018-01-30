Секс-символ Сочи-2014 первой из россиян объявила бойкот Олимпиаде-2018

Российская конькобежка Ольга Граф, которую Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Игры-2018, отказалась от участия из-за невозможности выступать в командной гонке. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов поддержал ее решение.

Россиянки лишились квоты участвовать командой из-за малого количества допущенных спортсменок. На Игры не пригласили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту. При этом дисквалифицировали тех спортсменов, в чьей чистоте Граф не сомневается.

По словам Ольги, она надеялась в составе командной гонки принести медаль в копилку команды России, передает РИА Новости. Граф призналась, что крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске россиян к выступлению под нейтральным флагом, но все же была готова участвовать в Играх-2018, пишет URA.Ru.

Спортсменка подчеркнула: в конце января стало известно, что большинство членов олимпийской конькобежной сборной России не смогут выступить на Играх. Граф добавила, что из-за этого ее мечтам об олимпийском пьедестале не суждено сбыться, "спорт стал разменной монетой", сообщает РИА ФАН. Вместе с тем Ольга не собирается заканчивать карьеру в конькобежном спорте.

В свою очередь президент СКР Алексей Кравцов отметил, что понимает решение конькобежки. Он подчеркнул, что организация примет любую позицию спортсменов. "Ольга достаточно четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем. Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке. Это та дисциплина, к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить… Это выбор Ольги", – цитирует Кравцова "Спорт-экспресс".

Ольга Граф запомнилась многим не только спортивными победами. Конькобежка стала настоящим секс-символом Сочи-2014. После победы она, судя по всему, машинально, расстегнула кофту от костюма, обнажив голое тело.