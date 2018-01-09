Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника

Каноиста Ясухиро Судзуки на восемь лет отстранили от соревнований. Спортсмена дисквалифицировали за то, что он подсыпал своему сопернику запрещенный препарат.

По данным Федерации каноэ Японии, инцидент произошел в сентябре 2017 года во время проведения национального чемпионата по гребле в префектуре Исикава. Тогда 32-летний каноист подсыпал в напиток своему 25-летнему сопернику Сэйдзи Комацу запрещенный допинговый препарат – анаболический стероид метандиенон.

После этого Комацу был отстранен от чемпионата, но впоследствии оспорил это решение, и Японскому антидопинговому агентству пришлось провести расследование. "Это первый подобный случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает", – цитирует главу агентства Дайити Судзуки "Газета.ru".

Примечательно, что Ясухиро был замечен и на других неспортивных поступках. Отстраненный гребец-каноист ранее крал спортивный инвентарь у своих соперников во время тренировок и соревнований. Отметим, оба спортсмена являются основными кандидатами на попадание в олимпийскую сборную Японии на Игры-2020 в Токио.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою чистоту от допинга. Практически все атлеты, готовившиеся к Играм, заявили о своем участии в них. Позицию спортсменов поддержал президент Владимир Путин.