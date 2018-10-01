Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты

Защитник "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов оценил одноклубника Александра Овечкина. Он назвал знаменитого хоккеиста великим.

Спортсмен считает, что 33-летний коллега достойно выдержал критику и поток грязи в свой адрес. В прошлом сезоне форвард впервые в карьере взял Кубок Стэнли. До этого много говорилось о том, что Овечкина нужно обменять, поскольку он не добьется результата с "Вашингтоном".

"Есть Кубок Стэнли, сильная личная статистика, и теперь все недоброжелатели могут закрыть рты. Овечкин – великий на самом деле. Так и есть. Он прошел сквозь эту критику и грязь", – цитирует Орлова Championat.com. При этом хоккеист добавил, что в наше время невозможно скрыться от вездесущего интернета. Овечкину, новости о котором с интересом читают во всем мире, удалось выдержать этот прессинг.

Ранее стало известно, что Овечкин поднялся в рейтинге лучших игроков НХЛ. Теперь он занимает 12-е место.

Как писали Dni.Ru, Александр Овечкин использует навыки хоккеиста не только на льду, но и в обыденной жизни. Благодаря отменной реакции спортсмен уберег жену Анастасию Шубскую от удара по голове. Хоккеист с супругой посетил товарищеский матч сборных Бразилии и Сальвадора. В какой-то момент хоккеист заметил, что в лицо Анастасии с огромной скоростью летит мяч. Он выставил вперед руку и принял удар на себя.