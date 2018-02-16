Овечкина высмеяли за пропуск Олимпиады

Российского хоккеиста Александра Овечкина высмеяли за пропуск Олимпийских игр в Пхенчхане. Порцию насмешек форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон кэпиталз" получил от своего прежнего тренера.

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