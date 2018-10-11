Кокорина и Мамаева поставили на контроль в ФИФА

Подвиги Александра Кокорина и Павла Мамаева не остались без внимания международных футбольных организаций. В ФИФА и УЕФА инцидент с форвардом "Зенита" и полузащитником "Краснодара" взят под особый контроль.

В ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием скандала вокруг Мамаева и Кокорина. В организациях пояснили журналистам, что ФИФА занимается изучением этого дела. Будет ли решение о санкциях или запрете на участие в еврокубках и международных соревнованиях – пока не известно.

Кроме того, в ближайшее время эти организации получат запрос со стороны международной организации Sport for all. "Поступок, который совершили эти игроки, в принципе непозволителен для любого человека в современном обществе. А тем более для публичной персоны, профессионального спортсмена, который должен являться примером для остальных", – заявил "Известиям" глава организации Янис Кузинс. Он считает, что в действиях футболистов было проявление расизма, и они заслуживают серьезной дисквалификации.

Дебоширы задержаны на 48 часов. Против спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.

Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

С точки зрения юристов, "Хулиганство" – наиболее тяжкая статья среди всех, которые к могут применить к Кокорину и Мамаеву. Это грубое нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим и опасность для общества. Эксперты уверены, что после просмотра видео у следователей были все основания для задержания спортсменов.