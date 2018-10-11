Кокорина и Мамаева поставили на контроль в ФИФА

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Четверг 11 октября
Лента новостей
10:29
В башкирском торговом центре произошло обрушение
10:21
Молодой водитель сбил двух человек на пешеходном переходе
09:50
Виновник смертельного ДТП пытался подставить погибшую пассажирку
09:40
Магазин "O,matras!" представил новый функционал для выбора оптимального матраса
09:40
Террористы в Сирии похитили бочки с хлором (видео)
09:40
При пожаре под Ростовом погиб человек
09:33
В Москве у безработного угнали машину за семь миллионов
09:28
На Урале автобус с пассажирами протаранил легковушку (фото)
09:17
В Москве КамАЗ насмерть сбил пенсионерку
09:06
"На пороге войны": Киев предупредили о последствиях религиозного раскола
08:58
Приемная мать сломала ребенку ногу из-за домашнего задания
08:42
Брошенную ни с чем Бузову пожалел отец восьмерых детей
08:23
В Сургуте ребенок выпал из окна из-за собаки
08:20
У Курильских островов произошло землетрясение
08:12
В массовой аварии на юго-востоке Москвы пострадал человек
08:08
В Красноярске мужчина избил и ограбил маленького мальчика (видео)
22:41
MICE-CONNECTION-2018: новое слово в индустрии делового туризма
21:58
Трамп потерял свою лучшую женщину
21:48
Невеста Тимати ждет мальчика
21:45
Валерия заявилась к Дробышу в леопардовых панталонах
21:20
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
21:19
Названа неожиданная причина рака полости рта
20:59
Народ ошеломил огромный агрегат Билана
20:53
История дружбы Кокорина и Мамаева
20:41
Россиянин приехал к жене с цветами и зарезал ее
20:23
Бузова публично обратилась к Тарасову: Где эти клятвы?
19:57
75-летнего тагильчанина судят за срубленную яблоню
19:53
На троих: в деле Скрипаля новый обвиняемый
19:39
Внук скрывает от Пугачевой чудовищный секрет
19:27
Шнуров женится на эффектной блондинке
19:03
Турчак займется подготовкой "Лидеров России"
18:53
Скупердяй Петросян расщедрился ради юной любовницы
18:50
Россиянин избил лопатой посетителя кафе
18:40
Меган Маркл вынудила подкаблучника Гарри избавиться от "плохих" друзей
18:12
Трамп до дрожи напугал избитого Порошенко
18:11
Тело начинает вибрировать: Басков откровенно о любимой позе
18:06
Почувствовавший недомогание водитель устроил смертельное ДТП
17:46
"Единая Россия" просит разобраться с одиозной памяткой первоклассникам
17:43
В московском метро встали поезда
17:33
Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа
17:30
Страдающий бесплодием известный актер разоблачил родившую от него любовницу
17:21
Под Волгоградом женщина насмерть забила трехлетнего сына
17:12
Что построят в Москве до 2022 года
16:48
Хитрая Украина оставила "Газпром" с носом
16:45
Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
16:21
Захарова в элегантном розовом платье покорила народ
16:05
Шесть спален и погреб на тысячу бутылок: любовник купил Шейк роскошный особняк
16:03
Бывшая жена отправила Гобозова из "Дома-2" на небеса
16:02
"Бухнула?": Волочкова в колхозном наряде появилась после новости об инсульте
15:57
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
15:32
"Беспредел и позорище": Кудрявцева взорвалась из-за мерзкой драки
15:31
Звезда "Дома-2" раздает сперматозоиды нуждающимся
15:28
С кучей долгов и кредитов: жених Бузовой оставил супругу без денег
15:08
Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме
15:05
Известная актриса развелась с мужем
14:44
Звезда "Аритмии" стала жертвой насилия в больнице
14:39
На украинскую журналистку напали во время акции протеста (видео)
14:32
Врачи запретили выступать тяжелобольной Аните Цой
14:24
Лукашенко окончательно отвернулся от России
14:22
Униженная Седокова прячется под маской
14:16
Обломки НЛО обрушились на американское побережье
14:16
По дороге из Смоленска в Петербург пропала колбаса на три миллиона
14:12
Под Омском LADA насмерть сбила пенсионерку
14:03
Андреев из "Иванушек" закатил сцену ревности мужику
13:58
Шнуров ужаснул следами побоев после развода
13:51
В Уфе пассажирский автобус снес остановку с людьми
13:45
"Бесила Трампа": раскрыта причина увольнения главного критика России в ООН
13:42
Американцы решились на воровство российского оружия из жадности
13:39
Госдума одобрила налоговые льготы для предпенсионеров
13:34
С кем проводит время предавший Лорак муж
13:05
Брошенный Меган Маркл муж нашел новую любовь
13:04
Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)
12:59
Сообщившего о раке Малахова заподозрили в циничной лжи
12:57
В Нижнем Новгороде сгорел светофор (фото)
12:48
Госдума держит на контроле развитие промышленности и торговли
12:44
Казахстанские девелоперы пришли во Вьетнам
12:40
Друг Шнурова врезался в трактор в Петербурге
12:30
Басков попросил прощения за продажную любовь и мужчин
12:11
Изменник Соколовский нашел другую женщину
12:02
Школьники разгромили автобусную остановку в Ростове
11:53
Ювелирный салон в Башкирии ограбили на 200 тысяч
11:42
Любопытный тюлень попытался забраться в байдарку к туристу (видео)
11:34
В Подмосковье до смерти забили младенца
11:26
"Отрезала себя от мира": друг звезды "Дома-2" бьет тревогу
11:24
Участник "Битвы экстрасенсов" проговорился о победителе шоу
11:14
Найден простой способ вылечить диабет
10:49
Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
10:47
Под Москвой застрелили следователя по особо важным делам
10:40
Цены на автостраховку неожиданно подскочат
10:37
Пенсионерке грозит тюрьма за кражу кошелька в ТЦ
10:21
Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе
10:17
Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар
10:16
Полиция штурмом взяла квартиру разбойников под Москвой (видео)
10:02
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
09:54
Известный певец попал в больницу
09:36
На улицах Челябинска расплодились крысы
09:33
Иглесиас рассказал о сексе с Курниковой
09:15
Житель Сибири расчленил собутыльника топором
09:02
Известная писательница закатила истерику в прямом эфире
08:57
Очевидцы показали место массовой стрельбы в США
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме
Шепелев заткнул Малахова за пояс после ссоры
"Ненавижу": Серов об избитой телеведущей
Спорт

Кокорина и Мамаева поставили на контроль в ФИФА

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Dni.Ru
Подвиги Александра Кокорина и Павла Мамаева не остались без внимания международных футбольных организаций. В ФИФА и УЕФА инцидент с форвардом "Зенита" и полузащитником "Краснодара" взят под особый контроль. 
прочитано 3259 раз

В ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием скандала вокруг Мамаева и Кокорина. В организациях пояснили журналистам, что ФИФА занимается изучением этого дела. Будет ли решение о санкциях или запрете на участие в еврокубках и международных соревнованиях – пока не известно.

ПО ТЕМЕ

Кокорина задержали вслед за Мамаевым

Испуганный Мамаев оказался в полиции после угроз

Кроме того, в ближайшее время эти организации получат запрос со стороны международной организации Sport for all. "Поступок, который совершили эти игроки, в принципе непозволителен для любого человека в современном обществе. А тем более для публичной персоны, профессионального спортсмена, который должен являться примером для остальных", – заявил "Известиям" глава организации Янис Кузинс. Он считает, что в действиях футболистов было проявление расизма, и они заслуживают серьезной дисквалификации.

Дебоширы задержаны на 48 часов. Против спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" – им грозит до семи лет лишения свободы.

Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. 

С точки зрения юристов, "Хулиганство" – наиболее тяжкая статья среди всех, которые к могут применить к Кокорину и Мамаеву. Это грубое нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим и опасность для общества. Эксперты уверены, что после просмотра видео у следователей были все основания для задержания спортсменов.

Автор: Андрей Евлампиев11 октября 2018, 08:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

567

комментарии

Политика

Лукашенко окончательно отвернулся от России
"Бесила Трампа": раскрыта причина увольнения главного критика России в ООН
Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе
Путин раскрыл важный секрет

Шоу-бизнес

"Где красота?": невеста Тимати сняла расплывшуюся Рудову
"Я долго спал с поросенком": сенсационное признание Игоря Верника
Брошенную ни с чем Бузову пожалел отец восьмерых детей
Валерия заявилась к Дробышу в леопардовых панталонах

Проишествия

Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)
Камеры сняли убийство королевы красоты
Звезде музыкального шоу угрожают убийством
Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

Праздник с Пугачевой закончился скандалом

Зрители пришли в ужас от наряда дочки Примадонны
Политика

Трамп до дрожи напугал избитого Порошенко

Украинского лидера сломали
Шоу-бизнес

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина

Воспоминаниями о паре поделилась известная спортсменка
Шоу-бизнес

Брошенную ни с чем Бузову пожалел отец восьмерых детей

Поющая ведущая осталась без дома

Гороскоп

Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года

Фоторепортажи

Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

Спорт

"Уроды": команда отвернулась от дебошира Кокорина
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова
"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
Придется отвечать за наколки: Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме

Регионы

Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru