Кокорина и Мамаева оправдали за зверское нападение на водителя

Водитель ведущей Первого канала спровоцировал драку с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Виталий Соловчук, по словам очевидца, грубо обошелся с девушкой.

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой оскорблял футболистов, используя нецензурные выражения, "за которые принято спрашивать". Как утверждает очевидец, началось все с того, что девушка из их компании спутала машину Соловчука с такси и забралась на заднее сиденье.

"Вызвали такси, вышли на улицу. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом, стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля", - приводит рассказ свидетеля "Росбалт".

По данным источника агентства, Соловчук вышел из машины и продолжил оскорблять футболистов. Мамаев, ругаясь, жестикулировал – тут водитель отбросил его руку и ударил в лицо. "Если брать с каких-то мужских понятий, водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет", – утверждает свидетель.

Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаев официально признаны подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве. Футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.

Оба футболиста задержаны на 48 часов и помещены в следственный изолятор. Тверской суд Москвы 11 октября должен вынести спортсменам обвинение и определить меру пресечения. Кокорина и Мамаева могут арестовать, отправить под домашний арест либо отпустить под подписку о невыезде.