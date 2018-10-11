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Спорт

Дружбе конец: молящий о пощаде Мамаев обвинил в драке Кокорина

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Dni.Ru
Оскандалившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаялись в содеянном перед правоохранителями. Но это Тверской суд столицы не разжалобило: он удовлетворил ходатайство прокуратуры и следствия в отношении спортсменов.
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Александра Кокорина арестовали до 8 декабря текущего года. Обвинение в своей речи подчеркивало, что футболист совершил преступление с особым цинизмом.

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 Дебош Кокорина и Мамаева

Сюжеты Дебош Кокорина и Мамаева

По мнению следствия, именно Кокорин, его младший брат Кирилл и близкий друг, футболист "Краснодара" Павел Мамаев были зачинщиками инидента в кофейне в центре Москвы 8 октября, передает Пятый канал. Кирилл Кокорин настаивает, что драку затеял пострадавший от их рук чиновник Минпромторга Денис Пак, который обиделся на сравнение его с исполнителем известной песни "Гангнам стайл" и "обматерил" пьяных шутников.

В свою очередь перед вынесением решения суда игрок "Зенита" попросил суд оставить его на свободе, не помещая его под арест. Александр пообещал сделать все возможное, чтобы загладить вину и заслужить прощение.

Кокорин признал, что вел себя недопустимо. При этом он подчеркнул, что ему "очень стыдно перед родителями, клубом и болельщиками", сообщает сайт "Комсомольская правда". Адвокат футболиста назвал драку "роковым стечением обстоятельств", а своего подзащитного охарактеризовал как "отличного спортсмена, примерного сына и любящего отца".

При этом Павел Мамаев переложил всю вину на своего товарища Александра Кокоркина. Похоже, что дружбе пришел конец. По его словам, на видеозаписи из кофейни видно, что это именно Александр полез в драку, а Павел подходит только после, сообщает Telegram-канал Mash.

Мамаев признал вину за содеянное, подчеркнув, что сам явился в следственные органы и не собирается скрываться. Он отметил, что его действия – вопиющие. "Я готов помогать. Я могу сдать загранпаспорта. Никаких препятствий не собираюсь совершать. Хочу извиниться перед пострадавшими… Я готов загладить весь моральный ущерб, материальный ущерб. Я хочу, чтобы эта информация была донесена до потерпевших", – цитирует футболиста Telegram-канал Lshort.

Суд принял решение арестовать Мамаева. Он заключен под стражу на два месяца – до 8 декабря.

Напомним, утром 8 октября игроки "Зенита" и "Краснодара" Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в столице, с компанией избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Автор: Людмила Фоканова11 октября 2018, 21:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

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