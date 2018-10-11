Дружбе конец: молящий о пощаде Мамаев обвинил в драке Кокорина

Оскандалившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев раскаялись в содеянном перед правоохранителями. Но это Тверской суд столицы не разжалобило: он удовлетворил ходатайство прокуратуры и следствия в отношении спортсменов.

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