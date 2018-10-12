Как живут Кокорин и Мамаев в "Бутырке"
Спортсмены-дебоширы пока размещены в карантинных камерах. Они останутся там, пока не пройдут необходимые обследования и не поговорят с психологом. Все эти процедуры займут дней десять, после чего футболистов переведут в камеры, сообщили в столичном управлении ФСИН.
"При поступлении их осмотрел медицинский работник. Они обеспечены всем необходимым, и у каждого имеется индивидуальное спальное место", - рассказал сотрудник ведомства РИА Новости. По его словам, обвиняемые находятся в разных камерах, в дальнейшем их также планируется разместить отдельно друг от друга.
Арестанты обеспечены всем необходимым: спальным местом и средствами гигиены. Спортсменов осмотрел медицинский работник. А Павел Мамаев уже получил передачу.
Звезды футбола утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал Ольгу Ушакову у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже компания устроила драку в "Кофемании" на Большой Никитской. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки.
Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали на 48 часов, позже суд постановил арестовать их на два месяца. Им грозит от трех до семи лет заключения, следствие продолжается.
Как пишет Life.ru, заключенные хвалят тюремную еду "Бутырки". "Баланда хорошая. Если голодны, приходите, вас бесплатно накормят", – такие отзывы оставляют постояльцы СИЗО в Сети. В камерах есть телевизоры, холодильники и кровати.
Поводом для пересудов стали интригующие слова актера
Последние известия о состоянии здоровья напугали
Певица оказалась рачительной хозяйкой
Фигуристка опубликовала снимок из детства