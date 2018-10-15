Неузнаваемая Загитова удивила новым имиджем

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию приняла участие в японском игровом шоу Taiiku-kai TV. Алина предстала в образе волшебницы Мадоки Канамэ, главной героини аниме Puella Magi Madoka Magica.

Премьера шоу состоится 20 октября на канале TBS в YouТube. Однако его первые кадры уже появились в фан-группе Загитовой Instagram.

В необычном образе спортсменку сразу и не узнать. Фигуристка примерила оригинальный наряд и розовый короткий парик с густой челкой. В таком виде юная россиянка не просто удивила, но и абсолютно покорила зрителей.

"Во всех нарядах, душечка, ты хороша! Прелесть наша!", "Ей идут розовые волосы", "Прекрасная Мадока, чистейшей прелести прекрасный образец. Вот что ни надень на солнышко наше нежное, всегда светить будет очень ярко", – прокомментировали новый имидж спортсменки фанаты.

Загитова рассказывала, что у нее особое отношение к Японии – фигуристка обожает Страну восходящего солнца. Стоит отметить, что японская публика отвечает девушке взаимностью. Местные поклонники буквально готовы носить российскую спортсменку на руках.

Ранее Алина Загитова с триумфом выступила на турнире в Германии, установив мировой рекорд. Фигуристка буквально влюбила в себя немецкую публику. Особенно понравилось зрителям ее показательное выступление, на котором спортсменка предстала в образе Лары Крофт.

Пользователи Сети отметили, что девушка находится в прекрасной физической форме. В частности, объектом восхищения стали ноги рекордсменки.