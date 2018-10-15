Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Адвокат нападающего "Зенита" Олег Попов сделал важное заявление. По его словам, Александр Кокорин разнимал участников драки с водителем ведущей Первого канала Павлом Соловчуком.

Юрист отметил, что футболист не принимал непосредственного участия "в этом процессе", то есть не бил мужчину. Попов добавил, что доказательство тому можно установить, посмотрев видеозапись, которая есть в Сети.

Так адвокат Кокорина прокомментировал вопрос, почему на странице спортсмена в Instagram появилось написанное от лица его отчима извинение, адресованное лишь чиновнику Минпромторга Денису Паку, которого футболисты избили в кафе в центре столицы, передает EG.ru.

В свою очередь гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире Первого канала высказалась о ситуации вокруг футболиста. "Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось", – заявила девушка.

По словам Валитовой, спортсмену было психологически тяжело весь чемпионат мира, в котором он не принял участия. В марте футболист получил травму крестообразных связок колена и пропустил ЧМ-2018. При этом она добавила, что не оправдывает поведение супруга и считает, что так вести себя нельзя.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже футболисты с компанией подрались в кофейне. Жертвами оказались чиновники Минпромторга.

Спортсмены помещены в следственный изолятор №2, известный как "Бутырка". Суд установил их срок содержания под стражей до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".