Медведева показала нового возлюбленного

Российская фигуристка Евгения Медведева встречается со своим новой коллегой – американским фигуристом Джейсоном Брауном. О романтическом увлечении спортсменки поклонники догадались по ее фотографиям в Instagram.

В последнее время Медведева стала все чаще публиковать снимки с 23-летним американским спортсменом Джейсоном Брауном, с которым они вместе тренируются под руководством тренера Брайана Орсера. Партнеры на льду уже успели стать хорошими друзьями. Однако поклонники фигуристки считают, что их дружба переросла в романтические отношения.

Евгения Медведева пока никак не прокомментировала эти слухи. Ранее она рассказала о том, какую важную роль сыграл Джейсон в ее жизни после переезда в Канаду. "Джейсон – это первый человек, которого я увидела в Канаде. Он встречал нас в аэропорту, а потом знакомил с местной инфраструктурой. В первый выходной повез показывать центр Торонто! Это очень позитивный и трудолюбивый человек. Я рада, что он здесь и что мы стали больше общаться", – поделилась она.

Напомним, что четыре месяца назад двукратная чемпионка мира ушла от заслуженного тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Теперь она работает со специалистом Брайаном Орсером.

В интервью ТАСС она рассказала о том, что произошло в ее жизни после переезда в новую страну. "В Канаде я дружу со многими ребятами. Так получилось, что мы давно общаемся, и в связи с переездом я не потеряла, а только приобрела больше общения и новых друзей. Разумеется, я каждый день на связи с родными и друзьями из Москвы. По сути, ничего в нашем общении особо и не изменилось, так как у нас всегда был дефицит времени и мы общались по телефону. Абсолютно так же, как и сейчас", – рассказала спортсменка.



В июне этого года появились сообщения, что Евгения Медведева встречается с 23-летним японским фигуристом Юдзуру Ханю. Но звезда фигурного катания очень быстро опроверг все слухи. "В СМИ пишут очень странные сообщения, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира", – заявил он.